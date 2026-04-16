Răzvan Marin, gest superb în memoria lui Mircea Lucescu! Cum a sărbătorit golul din AEK Atena – Rayo Vallecano

Răzvan Marin (29 de ani) a marcat joi seară în meciul AEK Atena – Rayo Vallecano, returul sferturilor de finală din Conference League, și i-a dedicat golul regretatului Mircea Lucescu, decedat recent la vârsta de 80 de ani, fostul său antrenor de la echipa națională a României. Mijlocașul român a înscris pentru 2-0 în favoarea formației din Grecia în minutul 36, dintr-un penalty comis de Andrei Rațiu, titular de asemenea în această partidă. Acesta a fost de altfel și scorul înregistrat la pauză.

Anterior, în minutul 13, Zini punctase pentru AEK. În turul de săptămâna trecută din Spania, Rayo s-a impus cu scorul de 3-0. După ce a transformat lovitura de pedeapsă respectivă, Răzvan Marin a făcut un gest elocvent pentru a onora memoria lui „Il Luce”. În momente succesive, internaționalul român a gesticulat spre camera de filmat și a format în primă fază o inimă, iar ulterior litera L, bineînțeles inițiala de la Lucescu.

Moment tensionat petrecut între Răzvan Marin și Mircea Lucescu la echipa națională

nu a fost folosit deloc de în dubla cu Republica Moldova și Austria. Atunci, selecționerul a motivat această chestiune spunând că mijlocașul s-a confruntat în acea perioadă cu anumite probleme medicale. Ulterior, fotbalistul de la AEK Atena a infirmat această variantă. În plus, s-a arătat deranjat de modul în care selecționerul de atunci a ales să gestioneze situația respectivă.

„I-am zis că pot să mă antrenez și să joc dacă e nevoie de mine. Aș fi preferat să se zică direct că nu e nevoie de mine și mai bine să stau pe bancă decât să se zică că sunt accidentat sau lovit. Nu mai suntem copii, nu avem 20 de ani să ne speriem de anumite cuvinte, să nu fim destul de maturi să luăm lucrurile așa cum sunt. Eu așa aș fi preferat. Probabil sunt mulți jucători care preferă să li se spună lucrurile în față. E mult mai corect și normal. Așa văd lucrurile eu, poate greșesc.

Doctorul știa foarte bine că nu e nimic și sigur i-a transmis că nu e nimic grav. Sigur i-a transmis lui nea Mircea, care probabil nu a vrut să riște. Pe mine ce m-a deranjat și am rămas puțin trist și dezamăgit a fost asta cu accidentarea. M-au sunat și directorul sportiv și antrenorul (n.r. de la echipa de club) să mă întrebe care e situația. S-a creat o confuzie totală pentru că după am apărut la antrenamentul oficial și am făcut normal. În presă se scriau anumite lucruri. Le-am explicat. Asta m-a supărat cel mai tare. Dacă nu e nevoie de mine sau nu sunt bun să joc la națională să mi se spună direct. Nu să se spună că sunt accidentat sau că am probleme”, a spus Răzvan Marin la acea vreme pentru