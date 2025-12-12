Sport

Răzvan Marin, avertisment pentru Universitatea Craiova după golul senzațional înscris în Conference League! Românul a fost omul meciului la AEK Atena. Video

Răzvan Marin a egalat pentru AEK Atena în partida contra lui Samsunspor cu o execuție superbă. Echipa mijlocașului român a obținut o victorie importantă în Conference League.
Bogdan Mariș
12.12.2025 | 09:05
Razvan Marin avertisment pentru Universitatea Craiova dupa golul senzational inscris in Conference League Romanul a fost omul meciului la AEK Atena Video
Răzvan Marin a înscris un gol superb în partida Samsunspor - AEK Atena 1-2. FOTO: X
Titularizat de antrenorul Marko Nikolic în partida Samsunspor – AEK Atena, Răzvan Marin a avut o evoluție pozitivă, marcând primul gol al oaspeților printr-o execuție superbă din lovitură liberă. Conduși în startul meciului, grecii au revenit în repriza secundă și au obținut un succes extrem de important, scor 2-1, prin care și-au asigurat prezența în primăvara europeană.

Răzvan Marin, gol superb în Conference League, în meciul Samsunspor – AEK Atena

Samsunspor a deschis scorul contra lui AEK în minutul 4 al partidei, când Moukoudi și-a trimis balonul în proprie poartă. Avantajul a rezistat până în repriza secundă, când Răzvan Marin a egalat situația pe tabelă cu o reușită superbă. AEK a beneficiat de o lovitură liberă de la aproximativ 20 de metri, iar mijlocașul român a trimis o „rachetă” în vinclul porții gazdelor.

Apoi, grecii au trecut în avantaj în minutul 64, Aboubakary Koita marcând din careu după o pasă oferită de Lazaros Rota. Avea să fie ultima reușită a partidei, iar AEK a obținut un succes extrem de important, asigurându-și matematic prezența în primăvara europeană.

În ultima etapă, grecii vor primi vizita Universității Craiova, iar în cazul în care se vor impune contra oltenilor, ar încheia faza ligii din Conference League în top 8, clasare care ar aduce calificarea directă în optimi. Partida se va disputa joi, 18 decembrie, de la ora 22:00.

Ce a declarat Răzvan Marin după reușita superbă din Conference League

La finalul partidei, Răzvan Marin a vorbit despre succesul obținut, dar și despre golul superb înscris în Turcia. Mijlocașul naționalei a lansat un avertisment și pentru cei de la Universitatea Craiova. „Cred că am controlat prima repriză. Tot ce au realizat adversarii a fost din cauza greșelilor noastre. La pauză am discutat și am stabilit să trebuie să jucăm mai bine. Am făcut un meci bun, iar victoria este meritată.

Avem două victorii consecutive în Conference League și sperăm că vom câștiga și contra Craiovei. Acum ne gândim la meciul de duminică (n.r. cu Panetolikos în campionat). Avem jucători foarte buni la fazele fixe, jucători de calitate. Eu mi-am asumat responsabilitatea astăzi, am avut încredere și sunt fericit că am marcat. Poate în alt meci, Koita sau Mantalos vor reuși să marcheze dintr-o fază fixă. Astăzi am înscris eu”, a afirmat Răzvan Marin, conform gazzetta.gr.

Răzvan Marin, declarat omul meciului la final

Răzvan Marin a fost declarat „omul meciului” după victoria celor de la AEK. Mijlocașul român, care a părăsit terenul în minutul 90+3, a fost notat cu 7.7 de site-ul SofaScore, fiind cel mai bun jucător de pe teren din acest punct de vedere.

Dincolo de reușita superbă din lovitură liberă, mijlocașul român a avut un procentaj excelent al paselor reușite, de 98% (43 din 44). Acesta a câștigat 3 dueluri dintre cele 5 disputate contra adversarilor, iar la capitolul centrări nu a stat deloc bine, niciuna dintre cele 4 încercări nefiind reușite.

