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Răzvan Marin, gol și calificare în faza principală din Champions League! Ce notă a primit românul

Răzvan Marin s-a calificat cu AEK Atena în faza principală din Champions League! Mijlocașul român a marcat în meciul decisiv: ce notă a primit la final
Gabriel-Alexandru Ioniță
27.08.2026 | 00:56
Razvan Marin gol si calificare in faza principala din Champions League Ce nota a primit romanul
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Răzvan Marin, gol și calificare în faza principală din Champions League! Ce notă a primit românul. Foto: Hepta
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Răzvan Marin (30 de ani) s-a calificat alături de AEK Atena în faza principală din UEFA Champions League. Miercuri seară, echipa din Grecia a jucat pe teren propriu returul cu Levski Sofia, „călăul” Universității Craiova, din play-off-ul competiției. După 0-0 în turul de săptămâna trecută din Bulgaria, grecii au câștigat pe teren propriu cu scorul de 4-0.

Ce notă a primit Răzvan Marin după golul marcat din penalty în AEK Atena – Levski Sofia 4-0, din play-off-ul Champions League

Internaționalul român a fost titular în această partidă și a marcat în minutul 55 din penalty pentru 4-0. În minutul 86, mijlocașul a fost înlocuit cu Arriaga. La final, Marin a fost notat de către Sofascore pentru prestația sa din acest meci cu 7.6, una dintre cele mai mari note atribuite jucătorilor care au intrat pe teren.

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Ce a spus Adrian Mutu despre Răzvan Marin înainte de AEK Atena – Levski Sofia

Cu doar câteva ore înainte de startul acestui meci, încercând să argumenteze că sunt șanse destul de mari ca Daniel Bîrligea să se impună la Frosinone, Adrian Mutu a oferit câteva exemple de fotbaliști români care în ultimii ani au reușit să facă impresie bună în Serie A. În acest sens, „Briliantul” l-a menționat și pe Răzvan Marin, fost jucător la Cagliari și Empoli.

„Eu cred că Tătărușanu, Lobonț, Chiricheș, Răzvan Marin, Marius Marin au făcut ceva (n.r. în Italia). Marius Marin e de o viață acolo și rezistă, nu e ușor. Atât Drăgușin, cât și Bîrligea, pot face față, pentru că sunt crescuți acolo. Știu mentalitatea italiană, cunosc ce înseamnă și fotbalul din ligile inferioare.

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A fost bună pentru Bîrligea revenirea în România. Joacă precum un vârf italian. Redublează, pleacă în careu, e bătăios, are un stil italian. Inzaghi era mai mobil așa, cu un simț de gol mare, Bîrligea îl are, cred că se potrivește mai bine în Italia decât în România. Eu când l-am antrenat la Cluj vorbea mai mult în italiană, acum și-a mai revenit.

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Îi creează așa un simț de confort, pentru el Italia e ceva, e casa lui până la urmă. El de mic a fost acolo, a crescut acolo. Dacă îl vezi cum se comportă, cum vede fotbalul, el e italian. Cred că e bine pentru el, cred că va reuși. Cred, asta nu înseamnă că se va întâmpla. E speranța mea, îl cunosc. E un băiat extraordinar și e un fotbalist bun. Acolo e concurență, nu există. Normal că golul îi aduce locul în primul 11. Se adaptează foarte ușor, vorbește perfect italiană. Știe de unde să-i apuce”, a spus Adrian Mutu în direct la Digi Sport. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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