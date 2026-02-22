Sport

Răzvan Marin, gol și pasă de gol pentru AEK Atena, pe care a dus-o pe primul loc în Grecia. Formă maximă pentru mijlocașul român înaintea barajului cu Turcia. Video

Răzvan Marin se simte excelent la AEK Atena. Mijlocașul român a ieșit din nou la rampă în meciul din campionat cu Levadiakos. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile.
Mihai Dragomir
22.02.2026 | 22:18
Meci de colecție pentru Răzvan Marin la AEK Atena. Sursa Foto: Facebook AEK FC / ΠΑΕ ΑΕΚ.
Stranierii români continuă să impresioneze înaintea barajului cu Turcia din luna martie. Răzvan Marin a avut o nouă prestație de excepție în Grecia. Vezi pe Fanatik.ro cea a făcut în meciul câștigat de AEK Atena cu 4-0 contra lui Levadiakos.

Răzvan Marin, prestație excelentă în AEK Atena – Levadiakos 4-0

Un nou final de săptămâna, noi meciuri tari în campionatele din Europa. Răzvan Marin a jucat în meciul de acasă al lui AEK Atena contra celor de la Levadiakos, în etapa 22 din campionatul Greciei.

Dacă etapa trecută, AEK bifa doar o remiză albă cu PAOK, de data aceasta s-a răzbunat. Răzvan Marin continuă să impresioneze în Grecia, reușind în acest meci o pasă de gol, la reușita lui Moukoudi din minutul 5, dar și un gol, cel de 4-0, pe care l-a marcat în minutul 68.

În urma acestui succes, AEK Atena a urcat pe prima poziție în campionatul Greciei, acumulând 52 de puncte, la distanță de 2 puncte de locul 2, ocupat de Olympiakos, și la 7 puncte de PAOK-ul lui Răzvan Lucescu.

Răzvan Lucescu, pas greșit în lupta la titlu

Nu la fel de fericit a fost celălalt român din Grecia, Răzvan Lucescu. PAOK a bifat doar o remiză în deplasarea cu AEL Larissa, scor 1-1. Echipa lui Răzvan Lucescu a legat astfel al 3-lea rezultat de egalitate în ultimele 5 jocuri din campionat.

Mihai Dragomir
