Răzvan Marin, gol și pasă de gol pentru AEK Atena, pe care a dus-o pe primul loc în Grecia. Formă maximă pentru mijlocașul român înaintea barajului cu Turcia. Video

Stranierii români continuă să impresioneze înaintea barajului cu Turcia din luna martie. Răzvan Marin a avut o nouă prestație de excepție în Grecia. Vezi pe Fanatik.ro cea a făcut în meciul câștigat de AEK Atena cu 4-0 contra lui Levadiakos.
Un nou final de săptămâna, noi meciuri tari în campionatele din Europa. Răzvan Marin a jucat în meciul de acasă al lui AEK Atena contra celor de la Levadiakos, în etapa 22 din campionatul Greciei.
Dacă etapa trecută, AEK bifa doar o remiză albă cu PAOK, de data aceasta s-a răzbunat. Răzvan Marin continuă să impresioneze în Grecia, reușind în acest meci o pasă de gol, la reușita lui Moukoudi din minutul 5, dar și un gol, cel de 4-0, pe care l-a marcat în minutul 68.
În urma acestui succes, AEK Atena a urcat pe prima poziție în campionatul Greciei, acumulând 52 de puncte, la distanță de 2 puncte de locul 2, ocupat de Olympiakos, și la 7 puncte de PAOK-ul lui Răzvan Lucescu.
Nu la fel de fericit a fost celălalt român din Grecia, Răzvan Lucescu. PAOK a bifat doar o remiză în deplasarea cu AEL Larissa, scor 1-1. Echipa lui Răzvan Lucescu a legat astfel al 3-lea rezultat de egalitate în ultimele 5 jocuri din campionat.