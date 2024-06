Răzvan Marin, golgheterul României la Euro 2024! A marcat în poarta Slovaciei, dintr-un penalty scos de Ianis Hagi și acordat la VAR

Răzvan Marin e golgheterul României la Euro 2024. pentru a doua oară la turneul final. Înainte ca Marin să îl învingă cu sânge rece pe Dubravka, „tricolorii” au avut emoții cu acordarea loviturii de pedeapsă.

Răzvan Marin e golghterul României la Euro 2024! A marcat contra Slovaciei dintr-un penalty scos de Hagi și acordat de VAR

Titularizat în premieră la acest Campionat European, Ianis Hagi a fost decisiv pentru echipa națională a României. În minutul 35, la scorul de 1-0 pentru slovaci, „decarul” naționalei noastre a scos o lovitură de pedeapsă. Inițial, „centralul” german Daniel Siebert n-a acordat decât lovitură liberă directă.

ADVERTISEMENT

Faza a fost analizată însă în camera VAR, acolo unde arbitrii au realizat că David Hancko l-a faultat în careu pe fiul „Regelui”. Cei peste 30.000 de fani prezenți pe stadionul din Frankfurt au explodat de fericire când au văzut că „centralul” arată punctul cu var.

și-a asumat responsabilitatea și a bătut impecabil lovitura de pedeapsă. Mingea s-a dus direct în vinclul porții lui Martin Dubravka, goalkeeperul lui Newcastle United neavând nicio șansă să o apere. – vezi

ADVERTISEMENT

Meciul cu Slovacia este al 58-lea sub tricolor pentru Răzvan Marin, care a ajuns la cota 5 în meciurile de la echipa națională de seniori. Sezonul trecut, mijlocașul în vârstă de 28 de ani a fost împrumutat de Cagliari la Empoli, acolo unde, în 30 de meciuri jucate în Serie A, nu a marcat niciun gol, dar a reușit trei assist-uri.

Răzvan Marin, factor de echilibru după Belgia – România 2-0: „Nimeni nu și-a luat-o în cap”

Nu e de mirare faptul că Răzvan Marin și-a asumat responsabilitatea de a executa un penalty atât de important. De meciul de la Frankfurt depinde calificarea „tricolorilor” în optimile lui Euro 2024. Mijlocașul defensiv

ADVERTISEMENT

„Eram oricum cu picioarele pe pământ, nimeni nu și-a luat-o în cap. Știam că cu o victorie (n.r. – 3-0, cu Ucraina) nu am făcut nimic. Noi am încercat să menținem acea euforie, acea dorință de a câștiga. Din păcate nu am reușit, iar miercuri avem un meci decisiv cu Slovacia.

Cred în noi, cred în grup. Până acum am demonstrat că în meciurile decisive am ieșit cu rezultate pozitive. Nu cred că ar trebui să jucăm la remiză. Dacă în partea cealaltă nu ne ajută rezultatele… Vom vedea. Important e să pregătim foarte bine meciul în următoarele zile”, a transmis Răzvan Marin, după eșecul cu Belgia.

ADVERTISEMENT

De-a lungul carierei, Răzvan Marin a jucat pentru FC Viitorul Constanța, Standard Liege, Ajax Amsterdam, Cagliari Calcio și FC Empoli.

2,7 milioane de euro este cota de piață a lui Răzvan Marin, conform transfermarkt.com