Răzvan Marin i-a adus victoria lui AEK Atena în prelungiri!

Răzvan Marin a avut o seară de excepție în Grecia. Mijlocașul român, care a transmis un avertisment public după amicalul pierdut cu Canada, a adus victoria pentru AEK Atena, echipa care a făcut o mutare de top, în prelungiri. Cum a marcat.
Continuă veștile bune pentru Răzvan Marin, după ce a fost convocat de Mircea Lucescu la echipa națională pentru meciurile cu Moldova și Austria. Mijlocașul român a marcat în prelungirile meciului Kifisia – AEK Atena și a adus victoria pentru oaspeți.
Gazdele au ratat un penalty în minutul 8 prin Tetteh, însă același jucător s-a răzbunat și a deschis scorul în minutul 14. Pantelidis a dus scorul la 2-0 în minutul 29, pentru ca Kaloskamis să reducă din diferență cu puțin înaintea pauzei.
Repriza secundă a început cum nu se poate mai rău pentru oaspeți, Relvas văzând roșu în minutul 48. Jovic a restabilit însă egalitatea în minutul 60, iar finalul a fost unul exploziv. Răzvan Marin a dat lovitura de grație în minutul 90+2 din penalty.
Naționala României va juca în această lună un amical cu Moldova și un meci oficial cu Austria, în preliminariile CM 2026. Selecționerul Mircea Lucescu a decis să apeleze din nou la serviciile lui Răzvan Marin. Iată toți mijlocașii convocați pentru această acțiune:
Răzvan Marin a decis să lase fotbalul italian în vara acestui an și s-a mutat în Grecia. Fotbalistul a semnat cu AEK Atena, unde joacă în Conference League. El a mărturisit că s-a adaptat ușor și fără probleme.
„Mă simt foarte bine, cred că m-am adaptat repede în Grecia. Băieții, antrenorul, suporterii, m-au primit foarte bine. Aveam nevoie de această schimbare. Poate lumea o vede ca pe un pas înapoi, dar pentru mine este un pas înainte, e o echipă cu ambiție!”, spunea Răzvan Marin despre situația sa, în urma meciului România – Canada 0-3.