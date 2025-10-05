Răzvan Marin i-a adus victoria lui AEK Atena în prelungiri!

Răzvan Marin a avut o seară de excepție în Grecia. Mijlocașul român, , a adus victoria pentru AEK Atena, , în prelungiri. Cum a marcat.

Gol de 3 puncte pentru Răzvan Marin în Grecia

Continuă veștile bune pentru Răzvan Marin, după ce . Mijlocașul român a marcat în prelungirile meciului Kifisia – AEK Atena și a adus victoria pentru oaspeți.

Gazdele au ratat un penalty în minutul 8 prin Tetteh, însă același jucător s-a răzbunat și a deschis scorul în minutul 14. Pantelidis a dus scorul la 2-0 în minutul 29, pentru ca Kaloskamis să reducă din diferență cu puțin înaintea pauzei.

Repriza secundă a început cum nu se poate mai rău pentru oaspeți, Relvas văzând roșu în minutul 48. Jovic a restabilit însă egalitatea în minutul 60, iar finalul a fost unul exploziv. Răzvan Marin a dat lovitura de grație în minutul 90+2 din penalty.

Răzvan Marin, convocat de Mircea Lucescu pentru acțiunea din octombrie

Naționala României va juca în această lună un amical cu Moldova și un meci oficial cu Austria, în preliminariile CM 2026. Selecționerul Mircea Lucescu a decis să apeleze din nou la serviciile lui Răzvan Marin. Iată toți mijlocașii convocați pentru această acțiune:

Marius MARIN (Pisa | Italia, 33/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 4/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 1/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 39/10), Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 16/1), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 47/6), Florin TĂNASE (FCSB, 23/5), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 0/0), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 0/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 31/5), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 4/0);

Răzvan Marin se simte excelent la noua echipă. „M-au primit foarte bine. Aveam nevoie de această schimbare!”

Răzvan Marin a decis să lase fotbalul italian în vara acestui an și s-a mutat în Grecia. Fotbalistul a semnat cu AEK Atena, unde joacă în Conference League. El a mărturisit că s-a adaptat ușor și fără probleme.

„Mă simt foarte bine, cred că m-am adaptat repede în Grecia. Băieții, antrenorul, suporterii, m-au primit foarte bine. Aveam nevoie de această schimbare. Poate lumea o vede ca pe un pas înapoi, dar pentru mine este un pas înainte, e o echipă cu ambiție!”, spunea Răzvan Marin despre situația sa, în urma meciului România – Canada 0-3.