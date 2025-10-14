Răzvan Marin i-a dat replica lui Mircea Lucescu după ce a fost pus la zid de selecționer: „Să zică direct că nu are nevoie de mine!”

Mircea Lucescu l-a pus la zid pe Răzvan Marin după . Selecţionerul a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA şi a profitat de accidentarea mijlocaşului pentru a nu-l folosi.

Răzvan Marin, replică după tirada selecţionerului Mircea Lucescu

Răzvan Marin i-a replicat selecţionerului, spunând că accidentarea nu a fost gravă şi că putea evolua. Mijlocaşul susţine că cel mai deranjat a fost de faptul că „Il Luce” nu i-a comunicat în privat problema şi a folosit accidentarea ca pretext pentru a nu-l folosi:

„Sunt ok. Am avut o problemă musculară mică, o încărcătură nu a fost nimic grav, în spate la coapsă. Ca să revin puțin la subiect. Eu am ajuns luni dimineață în cantonament. Luni după-amiază am făcut antrenamentul normal. Marți am făcut antrenament, spre finalul antrenamentului, atunci am simțit puțin încărcătura și i-am spus preparatorului dacă pot să ies că am simțit că mă încarc în spatele coapsei.

Am preferat să ies. Mai erau 5-10 minute din antrenament și am preferat să ies. Miercuri m-am antrenat normal. Joi a fost meciul. Antrenamentul l-am făcut în ziua meciului cum facem de obicei, după meci am alergat cu preparatorii și cu ceilalți băieți cu care nu au jucat sau care au jucat mai puțin.

Vineri dimineață m-am simțit din nou încărcat, i-am transmis doctorului, dar eu am vrut să mă antrenez, pentru că nu e nimic grav. Probabil doctorul a vorbit cu Nea Mircea și mi-a zis mai bine să stau liniștit, să facă RMN sâmbătă dimineață”, a spus Răzvan Marin la Digisport.

Răzvan Marin, deranjat de declaraţiile lui „Il Luce” de la conferinţa de presă

Mijlocaşul este deranjat de declaraţiile pe care le-a făcut , dar neagă că ar avea un conflict cu selecţionerul. Răzvan Marin a declarat că îşi doreşte să fie titular în echipa naţională:

Doar că Nea Mircea a făcut declarațiile pe care le-a făcut la conferință. Nu a fost conflict, asta a fost toată povestea. Nu a fost nici măcar o accidentare. I-am zis că pot să mă antrenez, să joc dacă e nevoie de mine.

N-am citit astăzi ce s-a spus. Am preferat să se zică direct că nu e nevoie de mine, că mai bine să stau pe bancă sau mai știu eu ce decât să se zică că sunt accidentat, lovit sau mai știu eu ce. Nu mai suntem copiii, nu mai avem 20 de ani să ne speriem de anumite cuvinte sau să nu fim suficient de maturi să spunem lucrurile așa cum sunt.

Da, aș fi preferat să mi se spună direct, dar poate asta de fiecare antrenor în parte. Eu unul așa aș fi preferat, cred că sunt mulți jucători care ar prefera asta. E mult mai corect și mult mai normal. Așa văd eu lucrurile, poate greșesc. (…)

Nu cred că are nimeni la națională un loc asigurat de titular, nu? Mă aștept să fiu titular, da, mi-am schimbat acest statut în timp. Sunt mulți jucători, dar până la urmă depinde de forma fiecărui jucător în parte”, a spus mijlocaşul pentru sursa citată.

Răzvan Marin, supărat că selecţionerul a folosit accidentarea ca pretext pentru a nu-l folosi cu Austria

Răzvan Marin nu se consideră responsabil pentru remiza din meciul cu Cipru, când Mircea Lucescu a declarat că mijlocul terenului nu a funcţionat. Jucătorul susţine că s-a creat o mare confuzie în ceea ce priveşte accidentarea:

În ultima perioadă, cum am avut evoluții foarte bune noi toți la echipele de club, la națională, ne-am calificat la EURO. A fost Liga Națiunilor în care am jucat totul timpul bine și am avut rezultate bune.

(n.r. că a fost vinovat cu Cipru) Dacă așa consideră domnul selecționer, ce mai e de comentat din partea noastră? Dacă așa a văzut domnul selecționer, pentru că a văzut poate meciul de mai multe ori. Nu știu dacă a fost așa, din punctul meu de vedere nu a fost așa. Am ajutat să marcăm al doilea gol. I-am dat un assist lui Drăguș pentru a face 2-0.

După că s-au întâmplat alte lucruri… Nu joc singur, până la urmă suntem o echipă. Când pierdem, pierdem cu toții, când câștigă la fel. Cel puțin așa văd eu lucrurile. Acum dacă vrea să se pună pe mine și pe Stanciu vrea să se pună responsabilitatea nu e niciun fel de problemă. Suntem jucători destul de maturi și putem să ne asumăm anumite responsabilități și anumite eșecuri la echipa națională.

Pe mine ce m-a deranjat cel mai tare și am rămas un pic trist a fost treaba cu accidentarea. M-a sunat și directorul sportiv de la mine de la club și antrenorul. Se crease o confuzie totală. Urmăreau și ei ce se întâmplă și ce se spune și m-au întrebat să vadă care e situația.

Asta m-a supărat cel mai tare. Dacă nu e nevoie de mine sau nu sunt bun în momentul de față, preferam să mi se spună direct. Dacă am nevoie de tine te bag și așa mai departe. Să nu se spună că sunt accidentat sau că am probleme”, a spus Răzvan Marin la Digisport.

Ce a spus Mircea Lucescu la conferinţa de presă despre Răzvan Marin

Mircea Lucescu a dat cărţile pe faţă la conferinţa de presă de la finalul meciului România – Austria 1-0. Selecţionerul a pus tunurile pe Alex Mitriţă, Răzvan Marin şi Nicu Stanciu la finalul confruntării:

„Nu s-a antrenat nici joi și nici vineri. Am zis că nu are cum să joace. Știam ce intensitate va fi la acest meci. Am mai și declarat, nu s-a antrenat, nu poate să joace. Îl simpatizez, a făcut o treabă excelentă.

El și Stanciu trebuie să accepte că fotbalul e o competiție foarte dură. Eu apreciez meritocrația. Nu țin cont de altceva. Sigur, pot greși. Dar sunt mereu foarte atent. El nu are dreptul să se supere. Dacă se supără, se supără pe el. Ca Mitriță“, a spus Mircea Lucescu.

Mircea Lucescu, declaraţie explozivă despre Răzvan Marin şi Nicu Stanciu

Marţi, în cadrul ediţiei speciale de la FANATIK SUPERLIGA, Mircea Lucescu a declarat că nu se mai putea continua în echipă cu Răzvan Marin şi Nicu Stanciu şi a profitat de situaţie pentru a-i scoate din echipă:

„Noi am pierdut în Cipru din cauza mijlocului terenului. S-au pierdut toate contactele acolo! Au fost jucători, în afară de Marius Marin, care a fost net superior adversarului direct, care au pierdut tot.

La Viena a fost la fel, nu puteam să continui! (n.r. – Nu puteați continua nici cu Răzvan Marin, nici cu Stanciu) Cam asta s-a întâmplat, ca să fim sinceri. Am vrut să o fac cu discreție, cu eleganță și cu respectul cuvenit. Nu am vrut să spun ‘tu nu joci astăzi, dar joci tu’, nu”, a spus Mircea Lucescu la FANATIK SUPERLIGA.

Răzvan Marin, unul dintre cei mai experimentaţi jucători din naţionala României

Răzvan Marin este unul dintre cei mai experimentaţi jucători ai naţionalei. A debutat cu Christopf Daum, în 2016, adunând de atunci 70 de selecţii şi reuşind să marcheze 12 goluri, cu 10 pase decisive oferite.

A fost titular incontestabil în naţionala României în ultimii 5 ani, când a lipsit de la lot doar din cauza accidentărilor. În actuala campanie a fost rezervă neutilizată în meciurile cu Cipru (2-0) şi Austria (1-0).