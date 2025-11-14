Sport

Răzvan Marin i-a surprins pe toţi la antrenamentul oficial dinainte de Bosnia – România. Foto

România a efectuat antrenamentul oficial de la Zenica la o temperatură de 4 grade Celsius. Cu ce i-a surprins Răzvan Marin pe toţi cei din delegaţia "tricoloră".
Cristi Coste, Marian Popovici, Razvan Nicolae
14.11.2025 | 23:32
Razvan Marin ia surprins pe toti la antrenamentul oficial dinainte de Bosnia Romania Foto
CORESPONDENȚĂ DIN BOSNIA
Răzvan Marin, la antrenamentul oficial dinaintea meciului Bosnia - România. Sursa: Fanatik
Naţionala României va juca sâmbătă, de la ora 21:45, la Zenica, împotriva Bosniei-Herţegovina. Este un meci crucial pentru „tricolori”, care vor avea un traseu mai uşor la baraj dacă vor urca pe locul 2 în grupă.

Răzvan Marin, singurul cu pantaloni scurţi, la 4 grade Celsius!

„Tricolorii” au efectuat antrenamentul oficial pe stadionul „Bilino Polje” din Zenica, la o temperatură de 4 grade Celsius. Majoritatea jucătorilor au bine înfofoliţi cu excepţia unuia: Răzvan Marin.

Mijlocaşul naţionalei României a fost singurul care a ieşit la antrenament în şort, fără niciun colant care să îl protejeze de frig. Ca de obicei, Mircea Lucescu a ţinut o scurtă şedinţă la centrul terenului, iar imediat după, „tricolorii” au pornit la încălzire.

Jucătorii lui „Il Luce” trebuie să se acomodeze cu aceste condiţii dificile, având în vedere că la ora meciului se anunţă o temperatură de 2 grade Celsius.

Răzvan Marin, la antrenamentul oficial. Sursa: Fanatik
Răzvan Marin, la antrenamentul oficial. Sursa: Fanatik

Deian Sorescu, greu de recunoscut! Doar ochii şi vârfurile degetelor au rămas neacoperite

Dacă Răzvan Marin nu a părut deranjat de temperaturile mici, cel mai înfofolit „tricolor” a fost Deian Sorescu. Jucătorul lui Gaziantep a venit îmbrăcat cu bluză cu mânecă lungă, pantaloni lungi, căciulă, dar şi un fular care i-a acoperit toată faţa. Doar ochii şi vârfurile degetelor au rămas neacoperite.

Naţionala Bosniei-Herţegovina a luat hotărârea de a nu face antrenamentul oficial pe stadionul din Zenica. Elevii lui Sergej Barbarez au efectuat şedinţa de pregătire premergătoare meciului la Sarajevo, la ora locală 15:00, când temperatura era de 14 grade Celsius.

Deian Sorescu, la antrenamentul oficial.
Deian Sorescu, înfofolit la antrenamentul oficial. Sursa: colaj Fanatik

Răzvan Marin, contre cu „Il Luce” după România – Austria 1-0! Ce a spus Lucescu despre mijlocaş

După victoria cu 1-0 obţinută în faţa Austriei, selecţionerul Mircea Lucescu i-a arătat cu degetul pe Răzvan Marin şi Nicu Stanciu, cărora le-a reproşat egalul suferit de „tricolori” în Cipru, scor 2-2.

Răzvan Marin nu a rămas dator şi i-a transmis selecţionerului că ar trebui să îi spună direct dacă nu are nevoie de el, fiind deranjat de criticile publice ale lui „Il Luce”.

Chestionat de această situaţie la conferinţa de presă, Mircea Lucescu a declarat că e normal ca jucătorul să fie supărat dacă nu a fost folosit:

„Eu nu fac dueluri în declarații. Explic, argumentez și atâta tot. Să vorbesc cu Răzvan Marin? De ce? E normal ca un jucător care nu joacă să fie supărat. Problema ar fi fost dacă nu era supărat”, a spus Lucescu.

România – Bosnia-Herţegovina se joacă sâmbătă, de la ora 21:45. Învingătoarea din acest meci îşi asigură în proporţie covârşitoare locul secund în grupă.

  • 70 de selecţii a adunat Răzvan Marin în prima reprezentativă
  • 29 de ani are Răzvan Marin
