Răzvan Marin, în lacrimi după România – Olanda 0-3: „Credeam că putem trece mai departe”

Mijlocașul echipei naționale le-a mulțumit fanilor pentru susținerea arătată pe tot parcursul turneului final și a recunoscut că și-ar fi dorit mai mult de la meciul din optimile de finală.

Răzvan Marin, în lacrimi după România – Olanda

Răzvan Marin a fost în lacrimi după înfrângerea , ceea ce a însemnat eliminarea „tricolorilor” de la Campionatul European din Germania:

„Dacă vrem să facem lucruri mai frumoase, trebuie să muncim mai mult pentru a ne bate cu o echipă precum Olanda. Primele 20 de minute până am primit golul am dominat, am controlat jocul.

A venit acel gol, după accidentarea lui Vasile. Totul s-a schimbat. A fost greu. Cred că ieșim cu capul sus. Suporterii au fost extraordinari. Le mulțumim din tot sufletul!”.

„Am simțit sprijinul lor în stadion, în afara stadionului și în țară. Ne pare foarte rău că nu am reușit să îi bucurăm și în această seară. Ne doream și credeam că putem trece mai departe. Olanda a fost echipa mai puternică în această seară”, a mai spus Răzvan Marin, la finalul meciului.

Răzvan Marin, golgheterul României la EURO 2024

ai României la EURO 2024, mijlocașul „tricolorilor” marcând un gol în duelul cu Ucraina, scor 3-0, în primul meci din grupa E. Totodată, Răzvan Marin a marcat și un gol în duelul cu Slovacia, scor 1-1.

Denis Drăguș a vorbit și el despre eliminarea de la Campionatul European din Germania, fiind mulțumit că el împreună cu restul echipei au dat totul pe teren, reușind rezultate bune:

„Din păcate, ne-am oprit aici. Am dat totul și ne bucurăm că am reușit să facem lumea fericită. Am dat totul pe teren și sperăm că poate fi un exemplu pentru cei tineri. Detaliile fac diferența la nivelul ăsta.

Suntem un pic supărați pentru că am început bine. Am arătat că putem să ne batem de la egal la egal cu ei. După gol s-au schimbat lucrurile. Ceea ce rămâne după EURO e speranța. Dacă pui suflet, poți face lucruri mari”.