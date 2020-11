Răzvan Marin, încrezător după revenirea la națională: „Este o mândrie să port banderola”

Răzvan Marin, fotbalistul lui Cagliari, este încrezător după revenirea la echipa națională și s-a declarat mândru că a purtat banderola de căpitan în timpul partidei cu Belarus.

România a învins selecționata Belarusului, într-un meci amical, cu scorul de 5-3, pe stadionul “Ilie Oană” din Ploiești.

Golurile partidei au fost marcate de Mitrea (11), Marin (20 din penalty), Nedelcearu (31 și 55) și Pușcaș (44) pentru „tricolori”, respectiv Kendysh (63), Bakhar (80) și (Klimovich 90) pentru bieloruși.

Răzvan Marin, încrezător la revenirea în națională: “Este o mândrie să port banderola”

Răzvan Marin consideră oportună revenirea în națională, în opinia sa transferul în Italia fiind o decizie bună: “Mă bucur că Mister a avut încredere în mine să mă pună căpitan. Este o victorie importantă pentru moralul nostru.

Acest meci ne-a prins bine să pregătim meciul cu Norvegia. O să dăm totul pentru a câștiga. Este o mândrie să port banderola, când am văzut că nu joacă Tătărușanu m-am gândit că poate voi fi numit căpitan. Sper să nu dezamăgesc.

Eram primul pe listă pentru executarea penalty-ului. Îmi doream, la Ajax am jucat mai puțin, la Cagliari joc, am ritm și asta se simte. Este bine în Italia, mi se acordă încredere și acolo, sper să joc titular să am meciuri, este ceea ce am nevoie la această vârstă.”, a declarat Marin la PRO X.

Echipa lui Marin pe locul 11 în Serie A

Răzvan Marin a semnat pe 31 august un contract cu Cagliari, sub formă de împrumut de la Ajax Amsterdam, cu drept de cumpărare definitivă. Internaţionalul român a semnat un contract valabil până pe 30 iunie 2025 cu echipa din Serie A.

După 7 etape disputate, Cagliari se află pe locul 11 în campionatul intern, cu 10 puncte acumulate, singurul punct obținut în fața unei echipe de top fiind cel din partida cu AS Roma.

Până în acest moment, din postura de titular, Răzvan Marin a reușit o pasă de gol în cele 7 meciuri disputate în tricoul celor de la Cagliari.

