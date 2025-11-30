Răzvan Marin, la un pas să-și îngroape echipa în derby-ul Greciei! Românul a fost salvat de fostul fotbalist de la Real Madrid

ADVERTISEMENT

Spectacol total în partida dintre Panathinaikos și AEK Atena, din campionatul Greciei, unde echipa oaspete s-a impus, 3-2, după ce au fost momente dramatice, cu scorul final care a fost stabilit în prelungiri.

Răzvan Marin, eliminat în meciul dintre Panathinaikos și AEK Atena

a fost rezervă, însă antrenorul lui AEK Atena a apelat la serviciile sale încă din primul minut al reprizei secunde. Românul a intrat pe teren când echipa sa conducea cu 2-0, după reușitele semnate de Luka Jovic, atacantul pe care Real Madrid plătea în urmă cu câțiva ani nu mai puțin de 60 de milioane de euro, dar care nu a confirmat așteptările și a plecat liber de contract în cele din urmă.

Cei de la Panathinaikos au ratat un penalty în prima parte, iar semnele unei reveniri le-a dat mai întâi Tete, fostul fotbalist de la Șahtior și Olympique Lyon, care a punctat în minutul 71. Răzvan Marin a fost eliminat după ce a văzut al doilea cartonaș galben, în minutul 85, iar ultimele minute au fost de foc pentru colegii săi, care au trecut de la agonie la extaz. Vezi video .

Hat-trick reușit de fostul jucător de la Real Madrid

pe teren, Filip Djuricic a restabilit egalitatea pe tabelă, acesta din urmă fiind în urmă cu mai mulți ani adversar al celor de la Rapid, în cupele europene, pe când juca în Olanda. Totuși, rezultatul final nu avea să fie acesta, urmând chiar o altă reușită care a venit în prelungirile confruntării de la Atena.

Luka Jovic a fost eroul celor de la AEK, asta după ce a reușit să puncteze din lovitură de la 11 metri, în minutul 90+3. Hat-trick-ul fotbalistului sârb a stabilit rezultatul final și victoria oaspeților pe terenul marii rivale, iar astfel Răzvan Marin a evitat scenariul în care putea să fie scos țap ispășitor de un eventual egal sau eșec al grupării sale în duelul cu Panathinaikos.