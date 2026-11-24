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(30 de ani) a fost integralist marți seară în meciul Como – AEK Atena 1-0, disputat în cadrul În ciuda faptului că echipa lui a pierdut, internaționalul român a fost apreciat la finalul partidei, chiar de către jurnaliștii din Italia.

Ce notă a primit Răzvan Marin în Italia după Como – AEK Atena 1-0 și ce au apreciat jurnaliștii din Peninsulă în jocul său

Cei de la i-au acordat nota 6 pentru prestația lui din acest meci și au apreciat următoarele lucruri la mijlocașul român: „Joacă bine cu mingea, găsește câteva pase filtrante interesante. Se angajează în dueluri palpitante la mijlocul terenului cu alb-albaștrii”.

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Interesant de remarcat în acest context mai este și că Răzvan Marin a fost singurul fotbalist de la AEK Atena folosit în această partidă de la mijloc în sus care nu a fost schimbat pe parcursul jocului, în condițiile în care grecii au făcut toate schimbările. Revenind, bineînțeles că jucătorii de la Como au fost cei mai apreciați de presa din Italia după acest meci, în frunte cu vedeta Nico Paz.

Nico Paz, în centrul atenției și de această dată

În aceeași analiză, el a fost notat cu 7, alături de următoarele mențiuni: „Îl trimite pe Relvas spre bară, dar șutul său cu stângul este pe centru, iar o minge de aur pentru al doilea gol trece pe lângă bară în repriza secundă.

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Presară praf de stele în mijlocul terenului pentru a se elibera din aglomerația de tricouri galbene și negre, așa cum numai el știe. O fiară sălbatică în mijlocul terenului, cu niște izbucniri de viteză. Lovitura de cap ratată a fost o parodie”.