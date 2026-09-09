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Eurogolul lui Răzvan Marin din meciul AEK Atena – LASK Linz 1-0 le-a adus grecilor o sumă importantă de bani în cont

Răzvan Marin a înscris unicul gol al partidei AEK Atena - LASK Linz, aducând victoria gazdelor la debutul în noul sezon din Champions League. Ce sumă au încasat grecii grație mijlocașului român.
Mihai Dragomir
09.09.2026 | 10:20
Eurogolul lui Razvan Marin din meciul AEK Atena LASK Linz 10 lea adus grecilor o suma importanta de bani in cont
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Răzvan Marin, gol de 2 milioane de euro pentru AEK Atena. Foto: Facebook AEK FC / ΠΑΕ ΑΕΚ﻿.
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Răzvan Marin (30 de ani) a fost titular în meciul AEK Atena – LASK Linz și a reușit să înscrie unicul gol al partidei. Mijlocașul român a adus victoria gazdelor la primul meci din acest sezon al fazei ligii Champions League, dar și o sumă importantă de bani în conturile grecilor.

Suma încasată de AEK Atena grație lui Răzvan Marin

Răzvan Marin era deja cunoscut drept un real pericol pentru portari de la punctul cu var, având execuții imparabile. Mijlocașul român și-a îmbunătățit tehnica și în ceea ce privește loviturile libere, iar o adevărată demonstrație în acest sens a fost eurogolul din poarta lui LASK Linz. Pentru prestația sa, Răzvan Marin a primit nota 8.6 pe site-ul SofaScore și a fost desemnat „omul meciului” de către UEFA.

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Însă reușita sa din acest meci nu a însemnat doar 3 puncte sau un nou gol în cariera sa, ci și o recompensă importantă pentru AEK Atena. Mai exact, 2,1 milioane de euro este suma pe care elenii o încasează pentru această victorie din partea UEFA. De asemenea, acest gol a fost primul pentru Răzvan Marin în prima sa partidă din carieră în faza ligii din Champions League.

Răzvan Marin, inclus de Gică Hagi în lotul preliminar extins pentru primele meciuri ale României în Nations League

Echipa Națională de Fotbal a României va evolua în Liga Națiunilor începând cu această lună. Selecționerul Gheorghe Hagi a stabilit lista preliminară a jucătorilor pe care îi are în vedere pentru primele meciuri. La capitolul mijlocașilor figurează și numele lui Răzvan Marin.

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Mijlocași: Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 14/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 8/0), Marius MARIN (Al Nasr | EAU, 35/0), Andrei MĂRGINEAN (Dinamo, 0/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 75/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 87/15), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 2/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 8/0), David MATEI (Universitatea Craiova, 2/0), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 39/4), Constantin GRAMENI (FC Rapid 1923, 0/0);

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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