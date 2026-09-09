ADVERTISEMENT

Răzvan Marin (30 de ani) a fost titular în meciul AEK Atena – LASK Linz și a reușit să înscrie unicul gol al partidei. Mijlocașul român a adus victoria gazdelor la primul meci din acest sezon al fazei ligii Champions League, dar și o sumă importantă de bani în conturile grecilor.

Suma încasată de AEK Atena grație lui Răzvan Marin

Răzvan Marin era deja cunoscut drept un real pericol pentru portari de la punctul cu var, având execuții imparabile. Mijlocașul român și-a îmbunătățit tehnica și în ceea ce privește loviturile libere, iar o adevărată demonstrație în acest sens a fost . Pentru prestația sa, Răzvan Marin a primit nota 8.6 pe site-ul SofaScore și de către UEFA.

ADVERTISEMENT

Însă reușita sa din acest meci nu a însemnat doar 3 puncte sau un nou gol în cariera sa, ci și o recompensă importantă pentru AEK Atena. Mai exact, 2,1 milioane de euro este suma pe care elenii o încasează pentru această victorie din partea UEFA. De asemenea, acest gol a fost primul pentru Răzvan Marin în prima sa partidă din carieră în faza ligii din Champions League.

Răzvan Marin, inclus de Gică Hagi în lotul preliminar extins pentru primele meciuri ale României în Nations League

Echipa Națională de Fotbal a României va evolua în Liga Națiunilor începând cu această lună. Selecționerul Gheorghe Hagi a stabilit lista preliminară a jucătorilor pe care îi are în vedere pentru primele meciuri. La capitolul mijlocașilor figurează și numele lui Răzvan Marin.

ADVERTISEMENT

Mijlocași: Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 14/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 8/0), Marius MARIN (Al Nasr | EAU, 35/0), Andrei MĂRGINEAN (Dinamo, 0/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 75/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 87/15), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 2/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 8/0), David MATEI (Universitatea Craiova, 2/0), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 39/4), Constantin GRAMENI (FC Rapid 1923, 0/0);

ADVERTISEMENT

Prima partidă din această competiție are loc vineri, 25 septembrie, în deplasare cu Suedia. Apoi, la distanță de 3 zile, „tricolorii” revin în țară și primesc vizita Bosniei și Herțegovinei.