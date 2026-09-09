Răzvan Marin (30 de ani) a fost titular în meciul AEK Atena – LASK Linz și a reușit să înscrie unicul gol al partidei. Mijlocașul român a adus victoria gazdelor la primul meci din acest sezon al fazei ligii Champions League, dar și o sumă importantă de bani în conturile grecilor.
Răzvan Marin era deja cunoscut drept un real pericol pentru portari de la punctul cu var, având execuții imparabile. Mijlocașul român și-a îmbunătățit tehnica și în ceea ce privește loviturile libere, iar o adevărată demonstrație în acest sens a fost eurogolul din poarta lui LASK Linz. Pentru prestația sa, Răzvan Marin a primit nota 8.6 pe site-ul SofaScore și a fost desemnat „omul meciului” de către UEFA.
Însă reușita sa din acest meci nu a însemnat doar 3 puncte sau un nou gol în cariera sa, ci și o recompensă importantă pentru AEK Atena. Mai exact, 2,1 milioane de euro este suma pe care elenii o încasează pentru această victorie din partea UEFA. De asemenea, acest gol a fost primul pentru Răzvan Marin în prima sa partidă din carieră în faza ligii din Champions League.
Echipa Națională de Fotbal a României va evolua în Liga Națiunilor începând cu această lună. Selecționerul Gheorghe Hagi a stabilit lista preliminară a jucătorilor pe care îi are în vedere pentru primele meciuri. La capitolul mijlocașilor figurează și numele lui Răzvan Marin.
Mijlocași: Tudor BĂLUȚĂ (Universitatea Craiova, 14/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 8/0), Marius MARIN (Al Nasr | EAU, 35/0), Andrei MĂRGINEAN (Dinamo, 0/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 75/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 87/15), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Cătălin CÎRJAN (Dinamo, 2/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 8/0), David MATEI (Universitatea Craiova, 2/0), Alexandru CICÂLDĂU (Universitatea Craiova, 39/4), Constantin GRAMENI (FC Rapid 1923, 0/0);
Prima partidă din această competiție are loc vineri, 25 septembrie, în deplasare cu Suedia. Apoi, la distanță de 3 zile, „tricolorii” revin în țară și primesc vizita Bosniei și Herțegovinei.