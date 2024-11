Răzvan Marin le arată obrazul celor din Kosovo pentru că au abandonat meciul cu România: ”Am rămas demni spre deosebire de adversari”

Răzvan Marin (28 de ani) i-a taxat pe fotbaliștii din Kosovo pentru decizia . Oaspeții de pe Arena Națională au ieșit de pe gazon la meciul de vineri, în minutul 90 + 5, la scorul de 0-0.

Atacul lui Răzvan Marin după România – Kosovo

Ei au pretins că au fost discriminați de suporterii români și au hotărât să abandoneze confruntarea. prin intermediul rețelelor sociale.

Mijlocașul central a afirmat despre acțiunea kosovarilor că este de neînțeles. Fotbalistul României și al celor de la Cagliari i-a acuzat pe aceștia că au stricat bucuria unui eveniment sportiv punând pe primul loc politica.

Marin a precizat, de asemenea, că tricolorii și-au păstrat demnitatea și au dovedit respect față de ce trebuie să însemne un sportiv profesionist. Mijlocașul nu s-a ferit de cuvinte. A transmis despre cei din Kosovo că au avut un comportament diametral opus față de cel al românilor.

Marin: ”Adversarii noștri au lăsat politica să umbrească un eveniment sportiv”

”Ne-am așteptat la un meci greu, la o luptă adevărată, la provocări din partea adversarilor, dar ce s-a întâmplat aseară, la meciul cu Kosovo, depășește orice putere de înțelegere.

Adversarii noștri au lăsat politica să umbrească un eveniment sportiv, o bucurie pentru fanii care au venit la stadion, pentru cei care au privit meciul la televizor, ieșind de pe teren fără niciun motiv!

Am luptat împreună, noi, jucătorii, alături de publicul minunat, am suferit și, până la fluierul final, am rămas demni și am demonstrat, spre deosebire de adversari, că ne respectăm meseria de sportivi de performanță.

Adevărul e unul singur și e cel mai important: ROMÂNIA a câștigat grupa de Liga Națiunilor și am făcut un pas spre Mondial. După meciul cu Cipru, de luni, putem să ne gândim la obiectivul pe care ni-l dorim cu toții: să ne luptăm, în 2026, cu cele mai bune naționale din lume!

Ne vedem luni pe stadion să sărbătorim întreaga muncă din această toamnă, să fim din nou împreună ROMÂNIA! Mulțumim pentru că sunteți mereu alături de noi!”, a scris Răzvan Marin, pe contul său de .