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Răzvan Marin (30 de ani) a participat joi seară alături de selecționerul Gică Hagi (61 de ani) la conferința de presă de la Stockholm, premergătoare meciului Suedia – România de vineri seară, din prima etapă a noii ediții de Liga Națiunilor. Partida va marca și debutul „Regelui” în acest al doilea mandat al său pe banca echipei naționale.

Răzvan Marin, extrem de curajos înainte de Suedia – România

Cu această ocazie, mijlocașul de la AEK Atena a transmis în primul rând că el și coechipierii lui au făcut această deplasare cu un singur gând, acela de a obține victoria în această partidă. De asemenea Marin a fost întrebat la un moment dat și cât de importantă este prezența lui , în contextul în care în acest moment în lot se regăsesc mulți jucători formați la academia sa.

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„Nu cred că va fi o problemă, am ajuns doar cu o oră întârziere, cred că vom fi bine. Au atacanți foarte buni, toată lumea îi știe, dar vom vedea mâine. I-am analizat, știm că sunt o echipă foarte bună fizic, cred că suntem pregătiți, ne-am antrenat bine săptămâna asta. (n.r. Despre Gică Hagi) Este foarte important pentru noi, eu am crescut cu el în academia lui, este foarte important să avem pe cineva ca el pe bancă. Cred că ne poate ajuta mult.

Cred că toate cele trei echipe sunt puternice fizic, fiecare meci va fi greu din acest punct de vedere, dar cred că suntem pregătiți, sunt sigur că putem obține un rezultat bun mâine. (n.r. Despre colaborarea cu Hagi din trecut, comparație cu situația din prezent) Acum e cu totul și cu totul altceva, suntem la echipa națională. Cred că și noi suntem mult mai maturi, gândim fotbalul altfel. Domnul Hagi în mare parte a rămas la fel, știm la ce să ne așteptăm de la dânsul”, a declarat la conferința de presă.

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Cum ar putea România obține un rezultat bun în Suedia

În continuare, mijlocașul a subliniat că, în viziunea sa, pentru obținerea victoriei la Stockholm este esențial ca România să nu intre în jocul bazat pe forță fizică impus în mod obișnuit de Suedia: „Cred că am arătat de multe ori că suntem o echipă matură, bună, care poate pune probleme oricui, de la calificarea la European până în momentul de față. Sper să îmi continui forma bună. Cred că suntem o echipă matură, știm ce trebuie să jucăm ca să aducem suporterii din nou aproape de noi și să aducem rezultate bune pentru România.

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(n.r. Întrebat dacă se gândește la un rezultat de egalitate) Nu, am venit aici să câștigăm, astea au fost gândurile noastre, nu o să vă dezvălui ce am pregătit. Vom vedea, veți vedea cu siguranță mâine. Bineînțeles că îmi doresc să păstrez forma și la echipa națională. Pentru mine golurile sunt bonus.

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Domnul Hagi cere foarte mult de la noi și chiar ne-a transmis că în momentul de față suntem la 50 la sută din potențialul nostru. Toate cele trei echipe sunt echipe masive, Suedia e o echipă puternică din punct de vedere fizic, trebuie să jucăm pe calitățile noastre, să ținem mai mult de minge, să nu ne luăm cu ei la luptă”.