Răzvan Marin nu îi menajează pe olteni! Mesaj categoric înainte de AEK – U Craiova: „Îmi doresc să câștig!”

Universitatea Craiova își joacă joi seara ultima carte pentru calificarea în primăvara europeană a UEFA Conference League. Oltenii se vor duela cu AEK Atena, în Grecia. Răzvan Marin evoluează pentru echipa elenă și a spus câteva cuvinte înainte de partida cu formația din Superliga.

AEK Atena – Universitatea Craiova, meci de totul sau nimic pentru olteni

Oltenii trebuie să obțină un rezultat pozitiv în capitala Greciei pentru a spera la o calificare în primăvara europeană. Se anunță un meci dificil împotriva unei echipe cu pedigree în cupele europene, însă Universitatea Craiova a produs deja câteva surprize în acest sezon.

La AEK Atena evoluează și un român. și va avea șansa să joace împotriva colegilor de la echipa națională. Fotbalistul are parte de un sezon bun și vrea să ajungă cât mai departe în cupele europene.

Răzvan Marin nu îi menajează pe olteni! Ce le-a transmis colegilor de la echipa națională

Totuși, Răzvan Marin a recunoscut că speră ca Universitatea Craiova să treacă de . Mijlocașul echipei naționale vede calitate în jocul oltenilor, însă obiectivul echipei sale este clasarea în top 8, iar pentru ca acest lucru să se întâmple este nevoie de o victorie.

„Da, este un meci special. Voi întâlni foarte mulți prieteni. Nu va fi un meci ușor. Știu foarte bine că Universitatea Craiova, în acest sezon, joacă foarte bine, dar bineînțeles că-mi doresc să câștig. Pentru noi va fi foarte importantă să rămânem în primele 8. Craiova are nevoie de un rezultat pozitiv pentru ca se califica mai departe, dar totuși, la final, sper să ies învingător.

(n.r. au fost șicane între tine și jucătorii naționalei?) Sunt mulți. Nu prea am vorbit cu băieții, doar cu Băluță am vorbit puțin, acum 10 zile, înainte să se opereze. Sper să se recupereze cât mai repede. M-am șicanat cu doctorul și cu bucătarul-șef, care sunt și la națională. Cu băieții nu m-am șicanat momentan. Poate îi văd chiar astăzi, după antrenamentul nostru oficial sau îi voi vedea cu siguranță mâine seară.

(n.r. sunteți în formă) Sincer, la început de sezon ne-a fost un pic greu, chiar dacă câștigat. Nu era o conexiune la fel de bună, precum este acum între colegi, eram mulți jucători noi, antrenor nou care cerea alte lucruri. În momentul de față, o ducem chiar foarte bine, avem un joc consistent și bineînțeles că îmi doresc să continuăm pe aceeași linie. Suntem în formă bună și în campionat, și în Europa.

(n.r. ți-a fost greu să te adaptezi?) Nu neapărat că mi-a fost greu, doar că am avut nevoie de puțin timp de adaptare. Am început sezonul foarte bine, după care am avut un moment în care am avut o decădere. N-am fost cel mai bine din punct de vedere fizic. N-am apucat să fac pregătirea de vară. În momentul de față, mă simt bine din toate punctele de vedere, joc mereu și îi mulțumesc antrenorului și celor din conducere. Mi-au oferit încredere, oportunitatea de a juca mereu. Cred că am răspuns pozitiv și sper să o fac la fel în continuare”, a declarat Răzvan Marin la