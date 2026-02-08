Sport

Răzvan Marin, one-man show în Grecia! Internaționalul român, cel mai bun de pe teren după ce a dat un gol și două pase decisive. Video

Mircea Lucescu a primit o veste excelentă în pregătirea barajului cu Turcia. Răzvan Marin a făcut un meci mare în Grecia, reușind să marcheze un gol și să dea două pase decisive.
Traian Terzian
08.02.2026 | 19:45
Razvan Marin oneman show in Grecia Internationalul roman cel mai bun de pe teren dupa ce a dat un gol si doua pase decisive Video
ULTIMA ORĂ
Răzvan Marin, gol și două pase decisive în victoria lui AEK Atena. Sursă foto: inaek.com
ADVERTISEMENT

Răzvan Marin a avut o evoluție fantastică în meciul pe care AEK Atena l-a câștigat în deplasare, scor 4-0, cu Panserraikos. Internaționalul român a dat un gol și două pase decisive în etapa a 20-a a campionatului Greciei.

Un gol și două pase decisive pentru Răzvan Marin

Antrenorul sârb al lui AEK Atena, Marko Nikolic, l-a titularizat pe Răzvan Marin în linia de mijloc și s-a dovedit a fi o alegere mai mult decât inspirată, deoarece jucătorul nostru a făcut o partidă formidabilă.

ADVERTISEMENT

După o primă repriză dominată autoritar de oaspeți, dar încheiată fără gol, în partea a doua a ieșit la rampă internaționalul român. Mai întâi, în minutul 55, a centrat excelent din lovitură liberă și Barnabas Varga a deschis scorul cu o lovitură de cap.

După ce a primit un cartonaș galben la finalul primei ore de joc, Răzvan Marin și-a trecut numele pe lista marcatorilor în minutul 89. El a transformat cu precizie un penalty dictat cu ajutorul VAR.

ADVERTISEMENT
Primarul Buzăului, atac la Grindeanu: Face un joc cu alți șase lideri PSD,...
Digi24.ro
Primarul Buzăului, atac la Grindeanu: Face un joc cu alți șase lideri PSD, ca să supraviețuiască

După alte două minute, mijlocașul român a mai oferit un assist și la reușita lui Marko Grujic, iar Varga a făcut ”dubla” în minutul 90+5 și AEK Atena s-a impus cu un categoric 4-0 în fața lui Panserraikos, la care atacantul Andrei Ivan a rămas pe banca de rezerve.

ADVERTISEMENT
Lovitură: ADIO, după ZECE ani și PATRU copii! A rupt tăcerea după ce...
Digisport.ro
Lovitură: ADIO, după ZECE ani și PATRU copii! A rupt tăcerea după ce a apărut numele presupusei amante: ”Suferim”

Răzvan Marin, cel mai bun jucător de pe teren

Prestația lui Răzvan Marin a fost apreciată de toată lumea, iar gazzetta.gr l-a desemnat omul meciului. De asemenea, platforma Sofascore i-a acordat nota 9,4, considerându-l cel mai bun jucător de pe teren.

În urma acestei victorii spectaculoase, AEK Atena a urcat pe primul loc în clasamentul campionatului din Grecia. Formația lui Marin are 48 de puncte, cu două mai multe decât Olympiakos, care are un joc mai puțin disputat, și patru puncte peste PAOK Salonic, însă echipa lui Răzvan Lucescu este cu două meciuri mai puțin jucate.

ADVERTISEMENT

Răzvan Marin a devenit din nou tată

Jocul formidabil reușit de Răzvan Marin vinde la doar câteva zile după ce soția sa, Crina, a născut al doilea copil al cuplului. Cei doi, care mai au o fetiță în vârstă de 3 ani, nu au dezvăluit deocamdată numele bebelușului.

Internaționalul român și soția sa se știu încă din 2018, însă s-au căsătorit abia după nașterea primului copil. Nunta au făcut abia în vara anului trecut, dar a fost un eveniment grandios la care au participat mulți colegi din echipa națională a României.

Premier League, spectacol în etapa a 25-a pe Voyo! Liverpool – Manchester City...
Fanatik
Premier League, spectacol în etapa a 25-a pe Voyo! Liverpool – Manchester City 0-0. Ocazii mari pentru „cetățeni”
Andrei Cordea, „țintă vie” pentru fanii lui U Cluj. Cu ce îl au...
Fanatik
Andrei Cordea, „țintă vie” pentru fanii lui U Cluj. Cu ce îl au la mână ultrașii „șepcilor roșii” pe rivalul de la CFR Cluj. Foto
Andrei Vochin scrie despre momentul în care Bergodi a pierdut tot și îi...
Fanatik
Andrei Vochin scrie despre momentul în care Bergodi a pierdut tot și îi aduce aminte lui Pancu de un alt episod: „Am crezut că a învățat”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Revoltător! Cuvintele abjecte pe care Cordea i le-ar fi adresat lui Bergodi. Italianul...
iamsport.ro
Revoltător! Cuvintele abjecte pe care Cordea i le-ar fi adresat lui Bergodi. Italianul a explodat când l-a auzit
Pe el îl știe toată lumea pentru că este unul dintre cei mai...
viva.ro
Pe el îl știe toată lumea pentru că este unul dintre cei mai vocali miniștri ai guvernului Bolojan, dar iată cum arată și cu ce se ocupă, de fapt, soția lui Radu Miruță. Ce s-a aflat acum despre partenera ministrului Apărării i-a lăsat pe mulți fără cuvinte
Lindsey Vonn, accident terifiant la JO Milano-Cortina 2026. Schioarea de 41 de ani,...
Jurnalul.ro
Lindsey Vonn, accident terifiant la JO Milano-Cortina 2026. Schioarea de 41 de ani, transportată cu elicopterul la spital după o căzătură devastatoare
Un american dezvăluie ce l-a impresionat cel mai mult în România: „Prietenii m-au...
adevarul.ro
Un american dezvăluie ce l-a impresionat cel mai mult în România: „Prietenii m-au întrebat dacă am electricitate, magazine și internet aici”
„Un trădător de țară, altfel nu pot să îl numesc”. Dragoș Sprînceană, milionarul...
unica.ro
„Un trădător de țară, altfel nu pot să îl numesc”. Dragoș Sprînceană, milionarul trimis de Marcel Ciolacu ca emisar special al României să discute cu Donald Trump, îl face praf pe George Simion! A spus tot ce i-a povestit liderul AUR, în deplin secret
Funcționarii unei primării au ajuns să facă constant
Observatornews.ro
Funcționarii unei primării au ajuns să facă constant "gimnastică" la birou. Ce se întâmplă dacă stau nemişcaţi
Cazul milionarului ce şi-a înşelat soţia cu prietena acesteia: ce i-a cerut femeia...
as.ro
Cazul milionarului ce şi-a înşelat soţia cu prietena acesteia: ce i-a cerut femeia celei care a trădat-o cumplit
Epstein a dus o româncă de 20 de ani „foarte drăguță” la Palatul...
Libertatea.ro
Epstein a dus o româncă de 20 de ani „foarte drăguță” la Palatul Buckingham, pentru prințul Andrew. Regina era plecată
Femicidul - când toate omorurile sunt egale, dar nu seamănă între ele
informat.ro
Femicidul - când toate omorurile sunt egale, dar nu seamănă între ele
Doi vârstnici au fost tâlhăriţi în plină stradă de banii pe care tocmai...
RTV.NET
Doi vârstnici au fost tâlhăriţi în plină stradă de banii pe care tocmai îi împrumutaseră de la CAR! VIDEO halucinant
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!