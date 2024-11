Răzvan Marin, plin de încredere după România – Cipru 4-1: „Să terminăm pe primul loc și în preliminariile pentru Mondiale!”

Răzvan Marin a fost omul meciului cu Cipru. după ce „tricolorii” au fost aproape să fie egalați la doi. Fiul lui Petre Marin a fost extrem de entuziast la interviuri.

Răzvan Marin, mulțumit după ce a marcat două goluri din acțiune cu Cipru: „La națională cred că am 7-8 goluri anul ăsta”

, a reușit să marcheze două goluri din acțiune cu Cipru: „Am spus când am dat gol din penalty că am nevoie de un gol și din acțiune. Știu că pot da astfel de șuturi de la distanță și mă bucur că am reușit azi.

Închizătorul e de părere că România a fost la înălțime în prima parte a duelului cu Cipru: „Am început meciul foarte, foarte bine. Am vrut să îi luăm de sus primele minute, să facem presiune om la om și cred că am controlat prima repriză. În partea a doua am intrat mai prost și au și înscris. E bine că am încheiat Liga Națiunilor așa cum am început”.

Răzvan Marin a fost unul dintre cei mai buni jucători ai României în acest an și l-a depășit pe tatăl său la numărul de goluri marcate pentru România: „La națională cred că am 7-8 goluri anul ăsta. Nu știam că am reușit să îl ajung la goluri, dar cred că am mult mai multe la echipele de club. Pentru mine e important să îmi ajut echipa să câștige. Sper să dau și mai multe pase decisive”.

Răzvan Marin, obiectiv ambițions: „Sperăm să mergem direct la Mondiale”

Răzvan Marin e 100% convins că România se poate califica la turneul final din 2026: „Cred că în ultimii 2-3 ani avem o perioadă foarte bună și creștem de la meci la meci. Euro ne-a dat speranțe că putem face rezultate mari. Am reușit să câștigăm grupa două campanii la rând și sperăm să mergem direct la Mondiale și să terminăm pe primul loc și în preliminarii”.

Golgheterul României din 2024 a vorbit și despre incidentele de la meciul cu Kosovo: „Sincer eu n-am nicio emoție. Nu am de ce. Nu a fost vorba de rasism sau altceva și arbitrul nu le-a dat voie să intre la vestiar”.

Fotbalistul nu are nicio emoție : „Trebuie să câștigăm cu 3-0. Sper să nu existe anumite interese la mijloc, pentru că politica nu ar trebui să aibă implicații în fotbal. Ei au dat dovadă că nu ne respectă pe noi și meseria lor”.

Nu se gândește la transferuri: „Mi-a fost gândul doar la echipa națională”

Răzvan Marin nu se gândește încă la un transfer: „Mi-a fost gândul doar la echipa națională în aceste trei luni și vom vedea. Sper să ajung la o echipă mai bună și cred că am capacitatea asta. Nu depinde numai de mine. Important e să fiu sănătos”.

Jucătorul în vârstă de 28 de ani a tras concluziile la final de campanie: „Lucrul cel mai frumos cred că a fost calificarea la European și parcursul de acolo. Nea’ Mircea cred că vrea să controlăm mult mai mult meciul, să avem posesia și cred că putem să îmbunătățim acest lucru”.

Declarațiile lui Răzvan Marin după România - Cipru 4-1