Răzvan Marin, răspuns pentru Mircea Lucescu! A marcat un gol inedit pentru AEK Atena în Conference League

Folosit titular în partida cu Aberdeen, din etapa a 2-a a grupei de Conference League, Răzvan Marin a avut o evoluție excelentă. Internaționalul român a înscris un gol în meciul disputat de AEK Atena.
Formația elenă a pornit ca din pușcă întâlnirea de pe teren propriu și după mai puțin de o jumătate de oră avea deja un avantaj de trei goluri. Atacantul Aboubakary Koita a reușit o ”dublă” în minutele 11 și 18, pentru ca mijlocașul suedez Niclas Eliasson să stabilească scorul pauzei în minutul 27.
Repriza secundă a început sub aceleași auspicii și Aberdeen, fosta adversară a celor de la FCSB în play-off-ul Europa League, a mai încasat un gol. De această dată pe lista marcatorilor a apărut Răzvan Marin.
În minutul 55, mijlocașul român a interceptat la jumătatea terenului, iar haitianul Frantzdy Pierrot a șutat în bară din unghi. Marin a urmărit excelent faza, a avut noroc ca mingea să sară direct la el și din 2 metri a reluat spectaculos în poarta goală. Vezi golul aici
Convocat la naționala României pentru amicalul cu Moldova și întâlnirea cu Austria, din preliminariile Cupei Mondiale din 2026, Răzvan Marin nu a fost folosit niciun minut de Mircea Lucescu.
Selecționerul și-a motivat decizia prin faptul că jucătorul nu s-a antrenat înaintea jocului cu Austria și din această cauză nu s-a bazat pe el. Jucătorul s-a aflat pe banca de rezerve, în ciuda faptului că în prima fază fusese scos din lot.
Răzvan Marin nu a fost de acord cu tehnicianul și a precizat că problemele medicale au fost minore. El s-a arătat deranjat de faptul că Lucescu a folosit accidentarea ca pretext să nu-l folosească.
Mai mult decât atât, mijlocașul a ținut să precizeze că ar prefera să i se spună în față că nu mai este nevoie de el la echipa națională și crede că și-a câștigat dreptul să vorbească atuinci când ceva îl nemulțumește.