Sport

Răzvan Marin, răspuns pentru Mircea Lucescu! A marcat un gol inedit pentru AEK Atena în Conference League

După scandalul iscat în jurul său la echipa națională, Răzvan Marin a strălucit în tricoul lui AEK Atena. Mijlocașul a marcat un gol în Conference League.
Traian Terzian
23.10.2025 | 21:45
Razvan Marin raspuns pentru Mircea Lucescu A marcat un gol inedit pentru AEK Atena in Conference League
ULTIMA ORĂ
Răzvan Marin a marcat pentru AEK Atena în Conference League. Sursă foto: @TheAEKGuy
ADVERTISEMENT

Folosit titular în partida cu Aberdeen, din etapa a 2-a a grupei de Conference League, Răzvan Marin a avut o evoluție excelentă. Internaționalul român a înscris un gol în meciul disputat de AEK Atena.

Răzvan Marin, gol pentru AEK Atena în Conference League

Formația elenă a pornit ca din pușcă întâlnirea de pe teren propriu și după mai puțin de o jumătate de oră avea deja un avantaj de trei goluri. Atacantul Aboubakary Koita a reușit o ”dublă” în minutele 11 și 18, pentru ca mijlocașul suedez Niclas Eliasson să stabilească scorul pauzei în minutul 27.

ADVERTISEMENT

Repriza secundă a început sub aceleași auspicii și Aberdeen, fosta adversară a celor de la FCSB în play-off-ul Europa League, a mai încasat un gol. De această dată pe lista marcatorilor a apărut Răzvan Marin.

În minutul 55, mijlocașul român a interceptat la jumătatea terenului, iar haitianul Frantzdy Pierrot a șutat în bară din unghi. Marin a urmărit excelent faza, a avut noroc ca mingea să sară direct la el și din 2 metri a reluat spectaculos în poarta goală. Vezi golul aici

ADVERTISEMENT
VIDEO Imagini cu momentul crimei din Mureș: Emil Gânj a fost filmat în...
Digi24.ro
VIDEO Imagini cu momentul crimei din Mureș: Emil Gânj a fost filmat în timp ce intră cu toporul în casa tinerei de 23 de ani

Răzvan Marin, certat de Mircea Lucescu după victoria cu Austria

Convocat la naționala României pentru amicalul cu Moldova și întâlnirea cu Austria, din preliminariile Cupei Mondiale din 2026, Răzvan Marin nu a fost folosit niciun minut de Mircea Lucescu.

ADVERTISEMENT
Gică Hagi a rupt tăcerea, după ce turcii au susținut că vrea să...
Digisport.ro
Gică Hagi a rupt tăcerea, după ce turcii au susținut că vrea să se mute din România

Selecționerul și-a motivat decizia prin faptul că jucătorul nu s-a antrenat înaintea jocului cu Austria și din această cauză nu s-a bazat pe el. Jucătorul s-a aflat pe banca de rezerve, în ciuda faptului că în prima fază fusese scos din lot.

Răspuns acid al lui Răzvan Marin după afirmațiile selecționerului

Răzvan Marin nu a fost de acord cu tehnicianul și a precizat că problemele medicale au fost minore. El s-a arătat deranjat de faptul că Lucescu a folosit accidentarea ca pretext să nu-l folosească.

ADVERTISEMENT

Mai mult decât atât, mijlocașul a ținut să precizeze că ar prefera să i se spună în față că nu mai este nevoie de el la echipa națională și crede că și-a câștigat dreptul să vorbească atuinci când ceva îl nemulțumește.

Gică Hagi, reacție după ce turcii au anunțat că vrea să plece definitiv...
Fanatik
Gică Hagi, reacție după ce turcii au anunțat că vrea să plece definitiv din România
Rezultate Conference League, etapa 2. Răzvan Marin a înscris în AEK – Aberdeen....
Fanatik
Rezultate Conference League, etapa 2. Răzvan Marin a înscris în AEK – Aberdeen. Legia lui Edi Iordănescu, victorie dramatică împotriva lui Șahtior
Ştefan Baiaram, lăsat pe bancă în Universitatea Craiova – Noah! Atacantul, devastat de...
Fanatik
Ştefan Baiaram, lăsat pe bancă în Universitatea Craiova – Noah! Atacantul, devastat de decizia lui Rădoi
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
HALUCINANT! Fostul antrenor de la FCSB, înșelat de clubul din România: 'Fac plângere...
iamsport.ro
HALUCINANT! Fostul antrenor de la FCSB, înșelat de clubul din România: 'Fac plângere penală'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!