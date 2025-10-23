Răzvan Marin, răspuns pentru Mircea Lucescu! A marcat un gol inedit pentru AEK Atena în Conference League

ADVERTISEMENT

Folosit titular în partida cu Aberdeen, din etapa a 2-a a grupei de Conference League, Răzvan Marin a avut o evoluție excelentă. Internaționalul român a înscris un gol în meciul disputat de AEK Atena.

Răzvan Marin, gol pentru AEK Atena în Conference League

Formația elenă a pornit ca din pușcă întâlnirea de pe teren propriu și după mai puțin de o jumătate de oră avea deja un avantaj de trei goluri. Atacantul Aboubakary Koita a reușit o ”dublă” în minutele 11 și 18, pentru ca mijlocașul suedez Niclas Eliasson să stabilească scorul pauzei în minutul 27.

ADVERTISEMENT

Repriza secundă a început sub aceleași auspicii și Aberdeen, , a mai încasat un gol. De această dată pe lista marcatorilor a apărut Răzvan Marin.

În minutul 55, mijlocașul român a interceptat la jumătatea terenului, iar haitianul Frantzdy Pierrot a șutat în bară din unghi. Marin a urmărit excelent faza, a avut noroc ca mingea să sară direct la el și din 2 metri a reluat spectaculos în poarta goală.

ADVERTISEMENT

Răzvan Marin, certat de Mircea Lucescu după victoria cu Austria

Convocat la naționala României pentru amicalul cu Moldova și întâlnirea cu Austria, din preliminariile Cupei Mondiale din 2026, Răzvan Marin nu a fost folosit niciun minut de Mircea Lucescu.

ADVERTISEMENT

Selecționerul și-a motivat decizia prin faptul că și din această cauză nu s-a bazat pe el. Jucătorul s-a aflat pe banca de rezerve, în ciuda faptului că în prima fază fusese scos din lot.

Răspuns acid al lui Răzvan Marin după afirmațiile selecționerului

Răzvan Marin nu a fost de acord cu tehnicianul și a precizat că . El s-a arătat deranjat de faptul că Lucescu a folosit accidentarea ca pretext să nu-l folosească.

ADVERTISEMENT

Mai mult decât atât, mijlocașul a ținut să precizeze că ar prefera să i se spună în față că nu mai este nevoie de el la echipa națională și crede că și-a câștigat dreptul să vorbească atuinci când ceva îl nemulțumește.