Răzvan Marin răsucește cuțitul în inima oltenilor după AEK – U Craiova: „Am fost echipa mai bună”

CE TREBUIE SĂ ȘTII Răzvan Marin crede că AEK Atena a fost mai bună decât Universitatea Craiova per total, dar tot îi compătimește pe olteni

Răzvan Marin a apreciat la finalul meciului AEK Atena – Universitatea Craiova 3-2 că echipa sa a fost totuși mai bună per total, chiar dacă gruparea greacă a obținut victoria într-un mod mai mult decât dramatic, prin două goluri marcate pe final de joc.

Mijlocașul echipei naționale a României a transmis că nu își amintește să fi trecut printr-un astfel de deznodământ pur și simplu uluitor de-a lungul carierei sale de până acum. În plus, a ținut să îi încurajeze pe coechipierii săi de la prima reprezentativă în aceste momente extrem de delicate pentru ei.

„Cred că am început foarte bine, după aia Craiova a reușit să pună control pe joc, au făcut o primă parte din a doua repriză foarte bună, dar per total am fost echipa mai bună. Probabil și-au ridicat și ei nivelul, nu s-au speriat, au ținut de minge, s-au mișcat foarte bine, ne-au surprins puțin prin poziționarea lor în teren.

Da, știu, ne uitam, aveam pe cineva cu telefonul pe bancă, ăsta e fotbalul, ambele goluri cred că au fost după prelungiri. Îmi pare rău pentru ei, dar am știut să speculăm poate mai bine minutele de final.

Sincer, nu îmi aduc aminte să fi trecut prin așa ceva, e greu, le pot transmite doar să aibă multă baftă pe parcursul sezonului, au o echipă foarte bună, merită să se bată acolo sus”, a spus pentru