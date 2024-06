Răzvan Marin răsuflă ușurat după Slovacia – România 1-1 și calificarea în „optimi”: „Acesta a fost obiectivul de la bun început”. Ce așteptări are în continuare

România , pentru prima oară în istorie de pe primul loc. Egalul cu Slovacia, din ultima etapă a fazei grupelor, scor 1-1, a fost suficient pentru ca „tricolorii” să câștige Grupa E și să se califice „en-fanfare” în fazele eliminatorii. Olanda sau Slovenia va fi următorul adversar al naționalei lui Edi Iordănescu.

Răzvan Marin răsuflă ușurat după Slovacia – România 1-1 și calificarea în „optimi”: „Acesta a fost obiectivul de la bun început”.

Slovacii au marcat primii, așa cum au făcut-o și în duelurile cu Belgia (1-0) și Ucraina (1-2). și a înscris cu o lovitură de cap din pasa „veteranului” Juraj Kucka.

Avantajul naționalei lui Francesco Calzona a durat doar 13 minute. Ianis Hagi a fost faultat în careu, iar „centralul” a dictat lovitură de la 11 metri. Răzvan Marin nu i-a dat nicio șansă portarului advers și a înscris cu un gol sub bara transversală.

„Înseamnă foarte mult (n.r. o calificare în optimi), ne bucurăm, ne-am îndeplinit obiectivul, acesta a fost obiectivul nostru de la bun început. Acum, va fi un singur meci și va fi cu totul altceva.

„Am dominat în tribune pe orice stadion am jucat”

Cum am spus, ne bucurăm enorm, ne-am îndeplinit obiectivul, suntem foarte fericiți că am făcut milioane de români fericiți. Pe orice stadion unde am jucat am dominat mai ales în tribune și suntem foarte fericiți”, a declarat Răzvan Marin, la Pro TV.

. Edi Iordănescu nu se va putea baza în primul meci din fazele eliminatorii pe Nicușor Bancu. Fundașul Universității Craiova a primit cartonașul galben în minutul 45+1 al meciului cu Slovacia.

De asemenea, Andrei Burcă, George Pușcaș și inclusiv Edi Iordănescu au fost avertizați, însă fără pericol de suspendare. „Tricolorii” s-au calificat pentru a doua oară în „optimile” turneului final european.

Răzvan Marin, golgheterul all-time al României la EURO

Răzvan Marin a devenit golgheter all-time al naționalei României la EURO, grație golului marcat împotriva Slovaciei la turneul final din Germania. Mijlocașul din Serie A a mai înscris în partida cu Ucraina, scor 3-0 în prima etapă din Grupa E.

Răzvan Marin este la egalitate cu Bogdan Stancu. Fostul atacant al naționalei României a marcat de două ori la EURO 2016, de fiecare dată din penalty, în meciurile cu Franța și Elveția.