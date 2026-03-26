Răzvan Marin, resemnat după Turcia – România 1-0: „A fost ultima șansă pentru un Campionat Mondial”. Ce a spus despre numirea iminentă a lui Gică Hagi pe banca naționalei

România a pierdut șansa să se lupte într-un meci decisiv pentru prezența la Campionatul Mondial după ce a fost învinsă de Turcia în semifinala barajului. Astfel, „tricolorii” vor fi nevoiți să aștepte încă cel puțin 4 ani pentru a reveni la un turneu final, însă jucătorii naționalei care au depășit 30 de ani nu se mai gândesc la o nouă campanie de calificare. Răzvan Marin (29 de ani) nu crede că va mai fi prezent pentru calificările de la Mondialul din 2030.

Răzvan Marin, resemnat după ce a ratat ultima sa șansă de participare la un Campionat Mondial

Răzvan Marin se află deja de aproximativ zece ani în circuitul echipei naționale, însă nu a reușit să pună umărul la calificarea pentru un Campionat Mondial, așa cum și-ar fi dorit. Astfel, după ce a pierdut cu Turcia, România va ajunge la 32 de ani fără prezență la cea mai importantă competiție fotbalistică la nivel global.

Ajuns aproape la vârsta de 30 de ani, Răzvan Marin este Mijlocașul naționalei ar avea 34 de ani la acea vreme, iar acest lucru l-a făcut să spună că această campanie a fost ultima sa șansă de a participa la un turneu final în cariera sa:

„Atât s-a putut, din păcate. Vă dați seama că suntem dezamăgiți, dar nu avem ce face. Trebuie să mergem înainte și să ne continuăm carierele. Important este că am ieșit sănătoși. Ne doare că nu mergem la Campionatul Mondial. Fac 10 ani la națională în toamnă și deja am ratat a treia calificare la Campionatul Mondial. Nu este ușor, dar nu am ce să fac, trebuie să merg înainte. Vreau să mă întorc la echipa de club și să dau totul pentru a reveni într-o formă și mai bună.

Pentru mine poate a fost ultima șansă pentru un Campionat Mondial. La următorul eu voi avea 34 de ani… vom vedea ce va fi. Nu s-au spus multe în vestiar, este greu să vorbești după o asemenea înfrângere. Nu este momentul să ne reproșăm. Fiecare a știut ce și unde a greșit, dar nu cred că este momentul potrivit pentru așa ceva. Și pentru Stanciu probabil era ultima șansă. Vă dați seama că ne-am dori să jucăm la națională până la 40 de ani, dar Nicu (n.r. – Stanciu) va avea 36-37 de ani la următorul Mondial. Este multă durere în sufletul nostru. Am încercat, am dat totul, am alergat cât am putut”, a explicat, dezamăgit, Răzvan Marin.

Cum a comentat Răzvan Marin numirea iminentă a lui Gică Hagi pe banca tehnică a României

. „Il Luce” și-a dorit să renunțe încă dinaintea barajelor, în urma problemelor medicale din ultima perioadă, însă a decis în cele din urmă să-și ducă la capăt această campanie de calificare.

Prin urmare, deși nu s-a făcut un anunț oficial în această privință, „Regele” va avea la dispoziție campania din UEFA Nations League pentru a pregăti primul obiectiv, acela de a duce România la un nou turneu de Campionat European.

Răzvan Marin și-a început cariera de fotbalist chiar la Viitorul Constanța și s-a arătat bucuros de posibilitatea ca Gică Hagi să-i fie din nou antrenor, de această dată la națională, însă nu a dorit să comenteze foarte mult întrucât nimic nu este oficial momentan: „Mi-ar plăcea să fiu antrenat de Gică Hagi la națională. Am crescut cu dânsul, am crescut la academia dânsului. Știu exact ceea ce vrea să joace, conceptul său, însă vom vedea dacă va fi selecționer”, a mai declarat Răzvan Marin.

