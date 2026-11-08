Război „fratricid”! Răzvan Marin l-a lovit pe Adrian Șut în meciul din Grecia! Video

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(30 de ani) a fost eliminat direct în meciul AEK Atena – Levadiakos, disputat duminică în cadrul etapei cu numărul 10 din Superliga Greciei. La oaspeții antrenați în continuare de Elias Charalambous, Alexandru Pantea (23 de ani), Adrian Șut (27 de ani) și (23 de ani) au fost de asemenea titulari.

În minutul 46, în marginea careului celor de la Levadiakos, s-a petrecut o scenă văzută rar pe un stadion de fotbal, chiar între doi români, Răzvan Marin și Adrian Șut. Concret, într-un duel direct între ei, cel din urmă a căzut și a încercat să protejeze mingea din acea poziție foarte incomodă. În paralel, Marin își dorea să intre în posesia balonului, iar în încercarea lui la un moment dat chiar l-a lovit, în mod neintenționat cel mai probabil, pe Șut cu piciorul în cap.

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Ulterior, după ce arbitrul a mers la monitorul VAR de la marginea terenului, în loc să acorde fault în atac a fluierat penalty pentru AEK, pentru că, atunci când se afla pe gazon, Adrian Șut a jucat la un moment dat mingea cu mâna. Lovitura de la 11 metri respectivă a fost transformată de Jovic în minutul 51.

penalty for AEK https://t.co/4uBaspgvxm — TheFootballZone (@football_t69515)

Răzvan Marin, roșu direct în derby-ul românilor din Grecia, AEK Atena – Levadiakos. Pantea, pasă de gol

Ba chiar Pantea a reușit și să furnizeze o pasă decisivă de gol în această partidă, la golul marcat de Cobnan în minutul 26. A fost reușita de 1-0. Ulterior, gazdele de la AEK au întors soarta partidei, grație golurilor marcate de Jovic în minutul 51 din penalty, respectiv Varga în minutul 55. În minutul 80, s-a produs eliminarea lui Răzvan Marin.

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Internaționalul român a primit direct cartonașul roșu ca urmare a unui fault dur comis asupra unui adversar. Din fericire pentru mijlocaș, eliminarea sa din finalul partidei nu a afectat foarte mult echipa. Asta pentru că nu s-a mai marcat în acest meci, astfel încât AEK Atena s-a impus în cele din urmă cu scorul de 2-1.

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Cum s-au descurcat Adrian Șut și Tavi Popescu

La Levadiakos, Alexandru Pantea a fost integralist pe poziția de fundaș stânga. De asemenea, și Octavian Popescu, folosit în atac de Elias Charalambous, a bifat toate minutele în acest meci. În schimb, Adrian Șut a fost schimbat în minutul 58. După această victorie, AEK Atena a revenit pe locul 3 în clasamentul campionatului din Grecia.

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Echipa lui Răzvan Marin a ajuns la 20 de puncte după 9 meciuri jucate, în vreme ce Olympiacos, ocupanta poziției secunde, are în prezent 22 de puncte, după același număr de partide. Înainte de această rundă, lider era Panathinaikos, cu 24 de puncte. De partea cealaltă, Levadiakos se află după înfrângerea de la Atena pe locul 13, penultimul.

Pasa de gol a lui Alexandru Pantea