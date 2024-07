Răzvan Marin s-a înțeles cu Cagliari. Pe ce perioadă a semnat internaționalul român cu echipa din Seria A

Răzvan Marin a fost un om de bază la naționala României la Campionatul European din Germania. Mijlocașul central, în vârstă de 28 de ani, și-a prelungit contractul cu Cagliari după multe săptămâni de negocieri. Internaționalul român va continua astfel în Serie A.

Răzvan Marin și-a prelungit contractul cu Cagliari

În precedentele două sezoane, Răzvan Marin a evoluat pentru Empoli sub formă de împrumut. până în 2026, după cum anunță presa din peninsulă.

Anunțul a fost făcut de jurnalistul italian Nicolo Schira. „Răzvan Marin și-a prelungit contractul cu Cagliari până în 2026 și vrea să rămână. Are o relație bună cu antrenorul Davide Nicola”.

În ultimele luni, atât în presa din România, cât și în cea din Italia, au apărut zvonuri conform cărora Răzvan Marin ar putea pleca din Serie A. PAOK Salonic și Steaua Roșie Belgrad s-ar fi interesat de serviciile mijlocașului român, însă acesta a decis să rămână în prima divizie din Italia, unde speră să fie titular.

În sezonul trecut, Răzvan Marin a jucat 30 de meciuri pentru Empoli în Serie A. Nu a reușit să înscrie niciun gol, însă a contribuit cu 3 pase decisive. Evoluțiile sale au fost unele oscilante, acesta fiind motivul pentru care oficialii de la Cagliari au stat atât de mult pe gânduri în ceea ce privește viitorul său la echipă.

În 2021, Cagliari a plătit nu mai puțin de 10 milioane de euro celor de la Ajax Amsterdam în schimbul lui Răzvan Marin. Cota sa de piață s-a prăbușit în ultimii ani, iar acum este evaluat la 3,5 milioane de euro, conform Transfermarkt. Mijlocașul a jucat în ultimii ani 133 de meciuri în Serie A.

Răzvan Marin: ”Când vezi astfel de lucruri, înseamnă că ai făcut ceva important pentru țara ta”

Răzvan Marin a fost golgheterul României la . Mijlocașul a înscris în meciurile cu Ucraina și Slovacia și a fost titular în toate cele 4 partide pe care tricolorii le-au disputat în Germania. Acesta a ținut să le mulțumească suporterilor pentru sprijinul acordat.

„Poate că am un pic de regrete… Am fost mereu aproape de obiectiv, dar la momentele cruciale am pierdut meciurile care ne-au costat calificarea. Când ești acolo, simți presiunea unei țări întregi pe umerii tăi.

Trebuia să marchez pentru ei. Când ne-am întors în România, erau aproximativ 400 de fani care ne așteptau. Mulți copii. Și când vezi astfel de lucruri, înseamnă că ai făcut ceva important pentru țara ta”, a declarat Răzvan Marin, potrivit