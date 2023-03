Răzvan Marin, scos din sărite înaintea meciului România – Belarus: „Acum vorbiţi prostii! Eu nu sunt de acord cu lucrurile astea!”

Răzvan Marin a fost înlocuit de Edi Iordănescu în minutul 65 al meciului cu Andorra, iar a fost extrem de deranjat și a reacționat în momentul schimbării, ceea ce a dus la discuții ample.

Răzvan Marin, enervat la conferința de presă dinainte de România – Belarus: „Înțeleg decizia și o accept”

Răzvan Marin și-a explicat gesturile de la partida cu Andorra și a răspuns nervos la întrebarea unui jurnalist: „Cum să nu am încredere în selecționer?! Vorbiți prostii și nu sunt de acord cu asta. Am spus că eram supărat pe moment, accept decizia și mergem mai departe. Voiam să fiu pe teren să îmi ajut echipa.

După am acceptat, am dat mâna și am salutat pe toată lumea. A veni și nea Jerry pe bancă, am discutat cu el, chiar nu… țipam la băieți să îi ajut de pe bancă. Înțeleg decizia și o accept”, s-a apărat jucătorul.

Referindu-se la primul meci pe teren propriu din această campanie, Răzvan Marin e convins că România va obține victoria, însă spune că „tricolorii” au nevoie de susținerea suporterilor: „Ne dorim să luăm trei puncte și cu Belarus și să avem începutul pe care îl așteptam. Dacă noi facem ceea ce trebuie pe teren, sunt sigur că vom câștiga. Am înțeles că s-au vândut vreo 25.000 de bilete și îmi doresc să fie în număr cât mai mare pentru că avem nevoie de suporteri”.

Răzvan Marin, apel la suporterii naționalei: „Am jucat meciuri importante fără suporteri și nu prea ne-a ajutat asta”

că rezultatele naționalei pot fi afectat de derapajele suporterilor: „Se pot întâmpla incidente pe stadion. Sper să n-ajungem la o suspendare, pentru că am trăit-o și în trecut, când am jucat meciuri importante fără suporteri și nu prea ne-a ajutat asta. Sperăm să nu se ajungă la așa ceva și să vină pe stadion doar să ne susțină”.

Fiul lui Petre Marin se gândește deja la turneul final: „Acum suntem majoritatea de aceeași vârstă, avem un grup frumos și unit, cu un singur gând: acela de a fi la EURO. Asta ne dorim cu toții și împingem spre acest obiectiv. La final sperăm să fim în Germania”.

Răzvan Marin a fost ambiționat de declarațiile jucătorilor din Kosovo de după meciul cu Israel: „Am văzut ce au declarat adversarii. Pe mine sincer mă motivează astfel de lucruri. Vrem să arătăm în Kosovo alte lucruri față de cred ei. Bineînțeles că și jocul contează. Poate în Andorra nu a fost cel mai fericit, dar a fost primul meci”.

Răzvan Marin a găsit explicații și pentru jocul șters al naționalei României: „A fost o dorință foarte mare de a obține victoria și asta a dus la încrâncenarea din primele 15-20 de minute. Nu știu dacă disperare, poate au fost puțin emoții, un drum noi și a durat mai mult până am dat primul gol. Apoi ne-am mai dezmorțit ca să zic așa. Trebuia să încercăm să ne creem mai multe ocazii de gol, nu am reușit și așa a fost să fie”.

Edi Iordănescu a ținut și el să lămurească și el subiectul Răzvan Marin: „Tot timpul este o logică”

Selecționerul a ținut special să lămurească acest subiect cu presa și a explicat de ce l-a schimbat pe Răzvan Marin: „Tot timpul este o logică. De fiecare dată am explicat lucrurile când m-aţi întrebat. Nu suntem într-o perioadă fastă de ani de zile. Cu toţii suferim pentru echipa naţională. Dar hai să ajutăm puţin echipa.

Dacă stăm să despicăm în patru fiecare gest… Răzvan Marin şi-a dorit să fie cât mai mult în teren. Dar mintea limpede era pe margine. Avea cartonaş galben, un om în plus şi exista un nou meci peste două zile şi jumătate”.