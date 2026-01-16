CE TREBUIE SĂ ȘTII Amenda care zguduie vestiarul AEK: 400.000 de euro sau victorii pe linie!

Răzvan Marin şi jucătorii lui AEK Atena l-au scos din sărite pe patronul Marios Iliopoulos după 0-1 acasă cu OFI Creta, în sferturile Cupei Greciei. Eșecul rușinos a venit într-un moment delicat pentru vicecampioana Greciei, care pare să fi intrat într-un declin accentuat după ce a eliminat-o pe Universitatea Craiova din Europa. Acum, omul de afaceri a decis să sancționeze drastic jucătorii, anunțând o amendă colectivă uriașă.

Amenda colectivă, în valoare de 400.000 de euro, este menită să producă un șoc la echipa elenă. Decizia patronului îi afectează direct pe toți fotbaliștii lui AEK, inclusiv pe internaționalul român Răzvan Marin, fiecare jucător fiind obligat să achite suma de 17.391 de euro. Totuși, Iliopoulos a lăsat o portiță de scăpare: amenda va fi anulată dacă AEK va obține victorii pe linie în următoarele trei meciuri decisive, contra lui Panathinaikos, Asteras și Olympiacos.

Jumătate din suma stabilită va fi direcționată către sectorul de amatori al clubului AEK, în timp ce cealaltă jumătate va fi donată în scop caritabil, către o fundație aleasă chiar de OFI Creta, drept recompensă pentru victoria obținută miercuri. Această sumă record vine, de fapt, ca o pedeapsă pentru că formația din Atena a avut rezultate modeste după victoria cu Universitatea Craiova, în Conference League. Atunci, euforic după rezultat, Iliopoulos a oferit o primă colectivă de 500.000 de euro. Acum vrea înapoi mare parte din acea sumă.

Mesajul transmis de patron jucătorilor a fost unul extrem de ferm. Marios Iliopoulos le-a cerut fotbaliștilor să transforme eșecul într-un punct de cotitură.

„Rezultatul foarte prost va fi de domeniul trecutului pentru noi toți începând de astăzi. Trebuie să-l folosim ca pe o rampă de lansare pentru succesele care vor urma. Cred în voi, dar ultimul rezultat a fost inacceptabil, nu există loc pentru alibiuri. Dacă nu vom câștiga cele trei meciuri care ne așteaptă, amenda va fi plătită imediat”, a spus Marios Iliopoulos, pentru

Patronul grecilor, îndemn pentru jurnaliștii eleni

Grecii au fost în extaz . Imediat după meci, patronul Marios Iliopoulos a fost extaziat și a ținut să-i mulțumească „universului“. De asemenea, , îndemnând jurnaliștii să contribuie la acest demers.

„AEK nu putea pierde. Universul a decis să câștige, dar a făcut-o cu suspans. Când avem aceste elemente, echipa va merge mai departe. Cei nerecunoscători trebuie să fie atenți și să nu se manifeste atât de repede.

Să lăsăm echipa asta să-și continue cursul. Voi, care țineți microfonul, ajutați la curățarea fotbalului grec, care suferă. Fie că vor sau nu, fotbalul grec va fi restaurat. Cine este de acord, bine. Cine nu este de acord este problema lor”, a concluzionat el.