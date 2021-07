Răzvan Marin și Roberto Carlos, reîntâlnire la finala Euro 2020. Cum s-au cunoscut în urmă cu 15 ani. Foto

și al echipei naționale a României, Răzvan Marin, a trăit la cote maxime, mai ales că joacă în Serie A. Fotbalistul curtat de mai multe cluburi din „Cizmă” s-a adaptat rapid la rigorile fotbalului italian, în ciuda faptului că a jucat în Belgia și Olanda, campionate cu stiluri total diferite.

Fiul lui Petre Marin este curtat și de alte cluburi, precum Olympique Lyon, însă nu se gândește de asta și se bucură în continuare de o vacanță binemeritată după un sezon extrem de lung, cu meciuri la echipa de club și la națională.

Răzvan Marin a văzut finala de la EURO 2020 alături de brazilianul Roberto Carlos

Mijlocașul de 25 de al lui Cagliari, Răzvan Marin, a urmărit marea finală a Campionatul European dintre Italia și Anglia alături de fostul fotbalist al lui Real Madrid și al naționalei „Selecao”, Roberto Carlos.

Pentru Răzvan Marin nu e prima oară când se întâlnește cu Roberto Carlos, jucătorul având o poveste incredibilă, de pe vremea când era doar un puști care visa să ajungă mare fotbalist. Marin și Roberto Carlos, s-au reîntâlnit la Fort Village, în Sardinia, chiar în timpul finalei EURO 2020: „15 ani mai târziu! În continuare am același entuziasm întâlnind o asemenea legendă”, a scris Marin într-o postare pe contul său oficial de la Instagram.

De altfel, Petre Marin, era un mare fan al lui Roberto Carlos, iar fostul jucător al Stelei era poreclit chiar „Roberto Carlos din Ghencea”. Fundașul stânga al Stelei a avut ocazia să își întâlnească idolul pe teren în 2006, când Steaua a jucat împotriva lui Real Madrid atât pe Ghencea, cât și pe Santiago Bernabeu.

Povestea senzațională a întâlnirii de acum 15 ani între Roberto Carlos și Petre Marin

Fiul lui Petre Marin a început în mod firesc fotbalul în Ghencea, la academia celor de la Steaua București. În urmă cu 15 ani, a fost unul dintre copiii care i-au însoțit pe jucătorii lui Real Madrid când au ieșit pe teren.

Puștiul lui Petre Marin a fost cel care l-a însoțit pe teren pe Roberto Carlos, însă cu toate astea a fost foarte dezamăgit: „Îmi amintesc foarte bine. Inițial, voiam să ies cu Raul, dar s-a ocupat, și am decis să ies cu Roberto Carlos. A fost ceva foarte frumos. Mă bucur că am amintiri frumoase de când juca tata la Steaua”, a spus jucătorul lui Cagliari despre acel eveniment.

Șapte ani mai târziu, Răzvan Marin a revenit în Ghencea, dar din postura de jucător al lui Viitorul Constanța. Mijlocașul a debutat chiar împotriva FCSB-ului, pe 18 octombrie 2013, la doar 17 ani, într-o înfrângere cu 4-0 în Ghencea.

Roberto Carlos, decisiv în evoluția lui Răzvan Marin: „A contat foarte mult!”

Petre Marin a vorbit și el despre acest episod care a rămas în amintirea sa și a fiului său. În acest moment, Răzvan Marin e cel mai bine cotat fotbalist român și este evaluat conform transfermarkt la 15 milioane de euro, însă cu trei milioane mai mult.

„El a vrut să iasă cu Raul și a ieșit cu Roberto Carlos. Cred că și asta a contat foarte mult în dezvoltarea lui profesională, în ceea ce înseamnă fotbalul. El de mic a mers la stadion, l-am luat cu mine la echipele unde am evoluat. Am avut privilegiul să joc numai la echipe din București”, a explicat și Petre Marin pentru ProSport.

Ce spunea Hagi despre Răzvan Marin: „Este cel mai bun din România. Dacă va progresa cum trebuie, va deveni unul dintre cei mai buni mijlocași din toate timpurile, pentru că este complet. Face ambele faze, are ambele picioare, dă pase decisive, are viziune, creație, e agresiv și fără minge, are sămânța lui taică-su. Mereu am zis de el că seamănă cu Xavi, dar are mai mult decât Xavi, șutează foarte bine cu ambele picioare”.

