Răzvan Marin știe cum poate România să treacă de Islanda în barajul pentru Euro. Video

Mijlocașul Răzvan Marin știe cum poate echipa națională a României să treacă de Islanda în barajul pentru calificarea la Campionatul European.

”Tricolorii” trec prin momente tensionate în hotelul din Reykjavik, în așteptarea rezultatelor testelor de Covid-19 care nu veniseră până la ora prânzului.

Programul zilei de miercuri cuprinde conferință de presă (20:30 ora României) și antrenamentul oficial (21:00 ora României) și toată lumea se întreabă ce se va întâmpla dacă rezultatele testelor nu vin până atunci.

Cum vede Răzvan Marin meciul de baraj Islanda – România

”Eu vin de la 30 de grade din Sardinia, iar aici în Islanda sunt doar 3 grade. Sunt obișnuit cu aceste schimbări de temperatură din Belgia și Olanda, pentru că acolo era cam la fel. Nu e ușor, dar trebuie să mă adaptez”, a declarat Răzvan Marin înaintea meciului de baraj Islanda – România.

”Mi-a părut rău că nu am putut să vin la acțiunea din septembrie, dar a fost toată treaba cu transferul. Pe colegi i-am regăsit foarte bine, am văzut că sunt pozitivi și încrezători. E normal, au fost două jocuri foarte bune și asta ne dă încredere pentru meciurile ce urmează”, a spus mijlocașul într-un interviu pentru FRF TV.

”Pentru mine e mai bine că s-a amânat acest baraj, pentru că am început să joc titular la Cagliari. Personal e mai bine, dar sperăm să fie bine și pentru echipă. Islanda are un joc bazat mult pe fizic, dar noi trebuie să ne gândim la ce avem de făcut și, cu siguranță, dacă vom respecta ce ne transmite Mister la antrenamente vom ieși învingători.

M-am întâlnit de două ori în Belgia cu fundașul stânga al Islandei, Skulason, și de fiecare dată am marcat. La primul meci am intrat pe final și am înscris cumva din zona lui, am plecat din spatele său. Meciul al doilea nu mi-l amintesc, dar pe el îl știu. Un jucător cu fizic foarte bun, care alerga mult, un fundaș stânga modern care poate să facă toată banda.

Sunt pregătit pentru orice, chiar și pentru prelungiri și penalty-uri. Fizic nu va fi ușor pentru nimeni, mai ales pentru mine care nu am decât trei jocuri în Italia după 7 luni în care nu prea am evoluat. Cred că va fi foarte importantă mentalitatea. Noi venim după succesul din Austria și victoriile îți dau o mare încredere, iar tu ca și jucător pleci cu un altfel de moral, vezi ce înseamnă bucuria după un meci câștigat.

Viața decurge normal înaintea unui asemenea joc, dar deja încep să mă gândesc la meci. Sunt foarte atent la ceea ce pregătim înainte, să pot să înțeleg cât mai repede ce vrea Mister. În noaptea dinaintea partidei mă odihnesc bine de obicei, pentru că încerc să nu mă încarc cu emoții. Îmi doresc foarte mult să ajut echipa să se califice și poate voi reuși să și marchez”, a încheiat Marin.

