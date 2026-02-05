Sport

Răzvan Marin, tată pentru a doua oară. Mesajul superb prin care soția fotbalistului a dat vestea cea mare

Răzvan Marin este în culmea fericirii după ce partenera de viață a născut. Sportivul a anunțat că a venit pe lume cel de-al doilea copil, momentul fiind unul inedit.
Alexa Serdan
05.02.2026 | 14:15
Răzvan Marin are doi copii. Sursa foto: Instagram.com
La numai câteva luni de la nunta cu aleasa inimii sale, Răzvan Marin, a devenit tată pentru a doua oară. Descoperă mai jos mesajul superb prin care soția fotbalistului a împărtășit vestea cu apropiații din social media.

Răzvan Marin a devenit din nou tată

Răzvan Marin traversează o perioadă extraordinar de bună, în ciuda faptului că echipa sa, AEK Atena, a primit o amendă record. Internaționalul român are toate motivele să fie bucuros după ce partenera sa de viață a adus pe lume încă un copil.

Frumoasa șatenă, pe numele său Crina, a născut a doua oară. Evenimentul a avut loc la începutul lunii februarie, momentul fiind unul încărcat de emoție pentru cei doi părinți. Cuplul mai are o fetiță, în vârstă de 3 ani.

În prezent, copila a devenit soră mai mare. Momentan, sportivul nu a dezvăluit numele pe care-l poartă bebelușul, însă a postat câteva imagini pe rețelele de socializare. Totodată, a oferit un detaliu inedit legat de ziua de naștere.

„02•02•2026 / 02:26 pm”, a scris Răzvan Marin, pe contul de Instagram. Astfel, fotbalistul de 29 de ani a dat de înțeles că micuța are un destin unic, soția sa completând această informație cu un mesaj superb.

„Unele date sunt alese. Altele se aliniază”, a notat partenera sa, într-un carusel în care apar două poze cu bebelușul. Fotografiile au fost imortalizate direct în maternitate, semn că părinții sunt foarte entuziasmați de această nouă etapă din viața lor.

Reprezentanții echipei naționale au trimis felicitări cuplului, la fel și alte persoane publice. Corina Caragea și Anca Surdu, iubita lui Denis Alibec se numără printre acestea. Vanessa Drăguș, Ianis Hagi, Anca Ciota și Mălina Avasiloaia au lăsat la rândul lor comentarii.

Al doilea copil al cuplului Răzvan - Crina Marin
Răzvan Marin este tată pentru a doua oară. Sursa foto: Instagram. Colaj: Fanatik

Răzvan Marin și soția sa, relație de lungă durată

Răzvan Marin și Crina formează un cuplu de foarte multă vreme. Cei doi au ajuns la altar după ce au devenit părinți pentru prima oară. Se știu din 2018, însă au decis să facă nunta abia în vara anului trecut.

Ceremonia a avut loc în luna iulie, evenimentul fiind unul grandios. Foarte multe vedete au luat parte la petrecerea fabuloasă care s-a petrecut într-un decor de vis. Fotbalistul naționalei și frumoasa șatenă au strălucit în ziua cea mare.

„Căsătorită cu cel pe care inima mea l-a ales cu mult timp”, a notat la acea vreme, partenera sportivului, în dreptul unor imagini de la cununie. Răzvan Marin a purtat un costum gri, în timp ce Crina a optat pentru o rochie simplă, dar elegantă.

În altă ordine de idei, jucătorul care a fost marginalizat de Mircea Lucescu se concentrează pe carieră. Fotbalistul evoluează pe post de mijlocaș la AEK Atena din Superliga Greacă. A semnat cu această echipă până în iulie 2028.

Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
