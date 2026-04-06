Răzvan Marin, tot mai aproape de titlu în Grecia! Nota primită de român după Olympiacos – AEK Atena 0-1

Cu Răzvan Marin integralist, AEK Atena a câștigat la limită derby-ul cu Olympiacos de la Pireu, scor 1-0, și s-a distanțat la cinci lungimi în fruntea clasamentului din Grecia. Internaționalul român a avut o prestație decentă la mijlocul terenului, fiind notat cu 6.7 de către SofaScore, puțin sub media echipei, care a primit nota 6.79.

Victorie importantă pentru Răzvan Marin și AEK Atena în derby-ul cu Olympiacos!

Totul a mers perfect pentru AEK Atena în etapa inaugurală a play-off-ului din Superliga Greciei. Mai întâi, , astfel trupa lui Răzvan Lucescu a ratat ocazia de a se apropia de lider, iar apoi, formația din capitală a izbutit o victorie extrem de importantă, chiar în fața celeilalte contracandidate la titlu și, totodată, campioana en-titre, Olympiacos, 1-0 la Pireu.

Unicul gol al partidei a fost semnat de Aboubakary Koita, după doar cinci minute de la fluierul de start. Gazdele au egalat prin Yusuf Yazici în prelungirile meciului, dar în cele din urmă, golul fotbalistului turc a fost anulat pentru ofsaid. Răzvan Marin a fost pe teren pe tot parcursul derby-ului și a avut o prestație decentă la mijlocul terenului, fiind notat cu 6.7 de către SofaScore, un calificativ puțin sub media echipei, care a fost evaluată la 6.79. În cadrul duelului de la Pireu, internaționalul român a jucat un rol mai mult defensiv, fiind foarte implicat în faza de recuperare. Totuși, acesta a participat și la câteva acțiuni de atac, trimițând patru centrări în careul advers, însă niciuna dintre acestea nu și-a atins ținta.

AEK Atena, principala favorită la câștigarea titlului în Grecia

În urma acestui rezultat, echipa pregătită de Marko Nikolic a acumulat 63 de puncte, iar în momentul de față, „vulturii” se bucură de un avans de cinci lungimi față de principalele urmăritoare, PAOK și Olympiacos. Echipa lui ocupă poziția secundă, datorită golaverajului superior. Locul 4, ultimul din play-off, îi aparține lui Panathinaikos, care nu mai are niciun fel de miză pentru finalul sezonului. Formația pregătită de Rafa Benitez se află la opt puncte în spatele lui PAOK și Olympiacos, respectiv la 13 lungimi de AEK.

Etapa viitoare din Superliga Greciei îi va aduce față în față pe cei doi români. Pe 19 aprilie, AEK și PAOK vor da piept la Atena, de la ora 18:00. Până atunci însă, Răzvan Marin va avea o dublă confruntare cu Andrei Rațiu, în sferturile de finală ale UEFA Conference League. Manșa tur dintre AEK și Rayo Vallecano va avea loc joi, 9 aprilie, la Vallecas, de la ora 19:45. Returul se va disputa la Atena, o săptămână mai târziu. Echipa care trece mai departe va da în semifinale peste învingătoarea dintre Strasbourg și Mainz.