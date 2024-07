Răzvan Marin, viitor asigurat după evoluțiile de la EURO 2024? Unde ar putea juca: ”Omul cheie este noul antrenor”

Deși ușor accidentat, internaționalul român a avut prestații remarcabile la turneu final. Mijlocașul a înscris și două goluri, , și celălalt din penalty cu Slovacia, care a adus calificarea ”tricolorilor” în optimi.

Care este viitorul lui Răzvan Marin după evoluțiile de la EURO 2024

După două sezoane petrecute sub formă de împrumut la Empoli, Răzvan Marin nu a fost achiziționat definitiv și a fost nevoit să se întoarcă la Cagliari. Doar că înainte de începerea EURO 2024, nici sarzii nu aveau niciun gând să-l păstreze și erau convinși să-l cedeze.

Doar că evoluțiile jucătorului român la Campionatul European din Germania au fost mult peste așteptări, iar conducătorii clubului Cagliari par a se fi răzgândit și ar vrea să-l păstreze în lot pentru sezonul următor.

”Marin s-a întors și este în lotul lui Cagliari. Vom face evaluările necesare alături de antrenor, care îl cunoaște foarte bine”, a declarat directorul sportiv Nereo Bonato, în legătură cu viitorul mijlocașului român.

Davide Nicola îi decide viitorul lui Răzvan Marin

Jurnaliștii italieni au încercat să descifreze mesajul transmis de conducătorul lui Cagliari și cred că Răzvan Marin are mari șanse de a fi păstrat în lot, mai ales că noul antrenor al echipei este Davide Nicola, tehnicianul românului de la Empoli.

”Cuvintele directorului sportiv sugerează că viitorul mijlocașului român va fi decis împreună cu noul antrenor, înaintea noului sezon din Serie A. Soarta fostului jucător al lui Empoli este incertă, dar s-ar putea să nu părăsească Sardinia.

Omul cheie ar fi Davide Nicola. Noul antrenor al lui Cagliari și Marin au lucrat împreună și la Empoli, unde jucătorul a adunat 15 apariții în 18 meciuri. Condițiile ca cei doi să continue împreună sunt acolo, dar sunt și anumite obstacole”, a scris .

Răzvan Marin, unul dintre cei mai buni jucători ai naționalei României la EURO 2024, a fost , scor 0-3, mai ales că a crezut foarte tare că ”tricolorii” se pot califica mai departe.

”Dacă vrem să facem lucruri mai frumoase, trebuie să muncim mai mult pentru a ne bate cu o echipă precum Olanda. Primele 20 de minute până am primit golul am dominat, am controlat jocul. A venit acel gol, după accidentarea lui Vasile. Totul s-a schimbat. A fost greu. Cred că ieșim cu capul sus”, a spus el.