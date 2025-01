Răzvan Oaidă, interviu tulburător: “După decesul mamei mele, am avut nopţi în care dormeam puţin şi trebuia să joc!”. Video exclusiv

Răzvan Oaidă are o poveste de viaţă complexă. A plecat în străinătate la o vârstă fragedă, la 14 ani, la Academia lui Wolverhampton. După un popas la Brescia, s-a întors în România, pentru a urca la seniori.

Răzvan Oaidă, interviu pentru FANATIK în cantonamentul din Antalya

După doi ani foarte buni petrecuţi la FC Botoşani, a fost transferat de FCSB pentru 900.000 de euro. A evoluat patru ani pentru campioana României, fiind pus pe liber după ce FCSB a ratat dramatic titlul cu Farul Constanţa, în vara anului 2023. Rapid a intrat pe fir şi l-a transferat imediat.

A părăsit Giuleştiul după turbulentul sezon 2023-2024 şi a semnat cu U Cluj, . Soarta nu a fost blândă cu fotbalistul. Şi-a pierdut ambii părinţi, dar a găsit puterea de a continua în ciuda golului imens lăsat de aceste tragedii

Într-un interviu acordat pentru FANATIK, Răzvan Oaidă a vorbit despre cariera lui, despre cum depăşea criticile lui Gigi Becali, sezonul nebun din Giuleşti, dar şi cum a reuşit să meargă mai departe în ciuda tuturor dificultăţilor.

“Să plec singur în Anglia, fără familie, fără prieteni, a fost destul de dificil”

Răzvan, cum ai început fotbalul?

– Am început la Petroșani. Eram un copil, băteam mingea toată ziua, de dimineață până seara, cu vecinii. Și practic așa am început fotbalul. Tatăl meu m-a adus la la club, la Jiul Petroșani și practic de acolo a început totul.

De acolo ai plecat la Atletico Arad și de acolo ai făcut pasul direct în străinătate, la Wolves și după aia la Brescia. Cum ai resimţit acest impact, să pleci de la o vârstă fragedă în străinătate?

– A fost o schimbare destul de bruscă, destul de dură pentru mine. Eram un copil la 14 ani, să plec, să plec singur în Anglia, singur, fără familie, fără prieteni. A fost destul de dificil. Mi-a luat destul de mult timp să mă adaptez, să mă obișnuiesc cu ideea că sunt singur și că am nevoie să dau din coate pentru pentru a reuși. Dar până la urmă, cred că în toată perioada aceasta m-am maturizat foarte mult, m-a ajutat să cresc, să mă dezvolt și cred că a fost benefic pentru mine.

“Am profitat de regula Under 21. Îmi doream foarte mult să joc la seniori”

Crezi că ar fi trebuit să mai rămâi câțiva ani sau să faci pasul ăsta mai târziu?

– Nu cred că ar fi trebuit să mai rămân în ţară. Consider că am luat o decizia bună de a mă întoarce în țară. Am profitat de regula Under 21. Îmi doream foarte mult să joc la seniori și să fac acest pas, iar acolo îmi era probabil imposibil să fac acest lucru la vârsta de 18 ani.

Un detaliu de la Atletico Arad. Ai fost coleg cu Dennis Man la juniori. Vedeai că are calități de a deveni un jucător foarte bun, cel mai bun din România, posibil?

– Cu siguranță era un se vedea talentul și simțul pe care îl il avea de mic. Era printre printre cei mai buni. Ieșea în evidență încă de atunci.

Spuneai că a venit în România la seniori. Ai profitat de regula Under 21 şi ai evoluat la seniori, la FC Botoșani. Cum ai perceput revenirea asta?

– A fost un pas bun pentru mine. Nu știu dacă neapărat a fost greu. Consider că am reușit să mă adaptez destul de repede și mi-a priit. Mi-a priit acest acest lucru.

“Transferul la FCSB a fost un pas enorm pentru mine”

Nu te-ai lovit din nou de diferențe, când tocmai te-ai adaptat în străinătate? Ai revenit în România, la Botoșani, într-un oraș mai mic, să zicem…

– Nu, nu. Sincer, n-am simțit asta pentru că m-am întors în țară. Cumva mi se părea totul cunoscut. Eram cumva, poate în zona mea de confort și cred că m-a făcut să nu o simt atât de ca pe o schimbare mare.

Doi ani mai târziu a venit oferta de la FCSB. Cum a fost pentru tine să știi că ești dorit de cel mai important club din România?

– A fost un pas enorm pentru mine. Veneam de la o echipă din Botoșani unde se luptau pentru… Să zic că am avut și perioade bune și mai puțin bune, dar să ai ofertă de la FCSB… e unul dintre cele mai importante cluburi din România. A fost un pas enorm pentru mine.

Cum a fost povestea transferului? Cum s-a desfășurat? Ai vorbit și cu Gigi Becali?

– Am vorbit și cu domnul Gigi Becali.

Te-a convins el să vii?

– Nu pot să spun că m-a convins neapărat. Eram un copil care nu-și dorea să facă, să facă performanță, să joace în cupe europene. Nu pot să spun că am fost foarte greu de convins.

Criticile lui Gigi apasă greu: “Toate lucrurile alea te frustrează, te apasă, îți afectează viața personală”

Cum ai descrie perioada petrecută acolo? Pentru că ai jucat mult, Ai jucat 4 ani…

– O perioadă cu bune, cu rele. O perioadă unde am crescut foarte mult. Cred că a fost o perioadă benefică și bună.

Foarte mulți foști jucători spun de declarațiile patronului, că i-au destabilizat la un moment dat. Tu cum ai perceput criticile și laudele? Că tu ai avut și perioade în care ai fost lăudat…

– Cu cât reușești mai repede să accepți ce se întâmplă și modul, modul prin care se lucrează sau modul în care se întâmplă lucrurile acolo, cu bune, cu rele, cu critici, cu laude, cu atât reușești mai repede să te adaptezi și să îți fie bine. Da, e mai greu. Nu e ușor, pentru că toate lucrurile alea te frustrează, te apasă, îți afectează viața personală, dar cred că îţi afectează foarte mult și jocul.

Au un impact asupra jocului?

– Cine spune că nu are un impact cred că minte. E clar te afectează. Dar cumva, dacă reușești să accepți toate aceste lucruri, cred că poți să treci mai departe și să faci pasul ăsta, să treci peste ele.

Cum a trăit meciul de titlu Farul – FCSB 3-2: “Era… efectiv înmormântare în vestiar”

Deși FCSB a avut cel mai bun lot în perioada aia, timp de 4 ani nu ați reușit să luați titlul cât ai fost acolo? Ce a lipsit?

– Ba un meci, ba un gol…. Au fost ani când, spre exemplu, meciul cu Voluntari, când am luat un gol așa… Adică au fost anumite detalii și asta ne-a făcut să pierdem campionatul.

Despărțirea a venit după un moment greu pentru echipă, pentru toți jucătorii de acolo. Farul FCSB 3-2 după 0-2 şi mâna pe trofeu în prima repriză. Cum a fost? Cum ai trăit tu meciul ăla și ce s-a întâmplat după? A fost așa, ca o furtună…

– Da, nu știu. Meciul acela chiar a fost ceva incredibil, de domeniul incredibilului. Să ai 2-0, să te întoarcă 3-2. Eu îmi aduc aminte că am fost foarte, foarte supărați. Toată lumea era… efectiv înmormântare în vestiar.

Te așteptai să pleci la finalul sezonului respectiv? Sau a venit așa despărțirea după declarațiile patronului care a decis?

– Nu, nu îmi aduc aminte. Nu mă așteptam neapărat să plec, dar cred că am făcut o alegerea cea mai bună. Acum am decis să fac lucrul ăsta și cred că următorul an a fost unul bun pentru mine.

După FCSB a semnat cu Rapid: “Venisem după o perioadă dificilă, mă simțeam foarte încărcat”

Ai ales Rapidul? Cum te-au convins cei din Giulești ?

– Am ales Rapidul, una dintre cele mai importante echipe din România. Era ceva de nerefuzat, aș putea spune. Îmi doream foarte mult să fac performanță, îmi doream să mă bat la la primele locuri și cred că a fost decizia corectă pentru mine.

Adică practic tu nu mai puteai rămâne la FCSB din ce spui, nu te mai vedeai acolo…

– Nu neapărat. Venisem după o perioadă dificilă, mă simțeam foarte încărcat. Așa au fost lucrurile să se întâmple. Și tot timpul cred că ce a fost să fie așa s-a întâmplat.

Nu te gândeai că trecutul tău roș-albastru o să aibă efect asupra galeriei Rapidului…

– Nu m-am gândit neapărat la chestia asta. Au fost jucători mult mai mari și mult mai emblematici care au făcut aceste mutări. Și de la Barca la Real şi a fost totul în regulă.

Ai simțit vreodată vreo ostilitate din punctul ăsta de vedere în Giulești, vreodată?

– Nu, n-am simţit. Chiar n-am simţit.

Colaps pentru giuleşteni: “A fost un cumul de întâmplări pe care noi, jucătorii, clubul, conducerea, toată lumea le-a simțit”

La Rapid ați avut din nou un sezon dificil. Erai obișnuit de la FCSB, să zic așa. O primă parte foarte bună în care v-ați apropiat de lider și apoi căderea din playoff. Tu, din interior, cum explici ceea ce s-a întâmplat în sezonul trecut la Rapid?

– Da, pot spune că am avut un campionat extraordinar, după care play-off-ul a fost dezastruos. Practic asta. Ăsta e rezumatul anului de la Rapid.

S-a întâmplat ceva, s-a schimbat ceva în vestiar?

– Nu știu dacă s-a schimbat ceva, Pur și simplu au fost o sumedenie de lucruri, de întâmplări, care ne-au condus la acest play-off dezastruos.

S-a discutat foarte mult în perioada respectivă că și întâmplările din jurul clubului cu dosarele penale ale liderilor de galerie, a preşedintelui au avut un impact asupra sezonului?

– A fost un cumul de întâmplări pe care noi, jucătorii, clubul, conducerea, toată lumea le-a simțit, inclusiv galeria. Îmi aduc aminte galeria în primul meci de play-off, cu Farul, nu a cântat. S-au simțit…

La finalul sezonului de ce ai ales să pleci? Cum a fost despărțirea asta după doar un an?

– A fost un an bun pentru mine la Rapid, un an în care am jucat, m-am simțit bine. Decizia a venit cumva neașteptat, dar cred că e decizia bună pentru mine. Am făcut acest pas, am venit la Cluj, unde mă simt foarte bine. E o echipă foarte bună. Suntem echipa de pe primul loc și cred că ăsta e cel mai important lucru.

Lider în SuperLiga cu U Cluj: “Am fost surprins de ceea ce se întâmplă”

Dintre cele două echipe din București unde te-ai simțit mai bine? La FCSB sau la Rapid?

– N-aş vrea să aleg. Au fost perioade foarte bune atât la FCSB, cât și la Rapid.

Transferul la U Cluj, mutarea câștigătoare pentru tine?

– Vedem în viitor. Până acum lucrurile merg bine, dar să sperăm că da.

E vreun secret pentru evoluția voastră? Foarte bună. Nu știu câţi se așteptau ca U Cluj să încheie anul 2024 pe primul loc.

– Nu știu dacă e neapărat un secret pentru cei de aici, pentru că, sincer să fiu, și eu când am venit am fost surprins de ceea ce se întâmplă, începând de la staff până la jucători. Toată lumea e foarte profesionistă, foarte atentă la detalii și cred că cred că asta face diferența.

Şi-a pierdut ambii părinţi: “Rămâi cu un gol, rămâi cu anumite traume”

Cu cine te înțeleg cel mai bine de la echipă?

– Cred că știi deja. Cu Cristea îți dai seama…. Suntem colegi de atâția ani. E parte din familie.

Nu aveți aceeași pasiune cu porumbei, nu?

– Nu, nu

Tu ai avut sprijinul familiei de mic. Ei te-au dus la fotbal și ești un băiat care a trecut prin foarte multe. Cum ai reușit să treci?

– Nu îmi place foarte mult să vorbesc despre chestia asta, pentru că e o parte de te emoționează și nu-mi doresc chestia asta, deși știu că e uman. Nu știu dacă reușesc să trec peste în totalitate. Cred că rămâne. Rămâi cu un gol, rămâi cu anumite traume și chestii de genul… Pot să spun că poate credința mea m-a întărit, m-a ajutat să să merg mai departe și să accept tot ce se întâmplase.

“După decesul mamei mele, am avut nopţi în care dormeam foarte puţin şi trebuia să joc”

Pentru că în momentul în care tatăl tău și mama ta avea probleme, tu ai continuat să joci și ai făcut-o foarte bine. Ţi-ai păstrat cumva tăria aia să poți să mergi pe ambele planuri…

– Am păstrat-o. Și nu, nu mi-a fost ușor, pot să spun, mai ales după decesul mamei mele, pentru că am avut nopți foarte lungi și nopți în care dormeam foarte puțin și trebuia să joc. Trebuia să mă antrenez, dar…

Trece asta cu timpul, adică se mai ameliorează puțin?

– Da probabil să nu mai simți la fel de intens, dar durerea cu siguranță rămâne acolo…

“Am fost privilegiat și binecuvântat să fiu la cele mai importante echipe din România”

Pentru cei care trec prin astfel de momente. Dacă ce le transmiți? ce poate să facă astfel încât să poată să ducă aceste dureri și să se clatine.

– E dificil… Nu poți să-ți iei… Depinde foarte mult de cum ești ca om și cred că fiecare cumva își găsește alinarea în diverse lucruri.

Ce vis mai ai de îndeplinit? A jucat la cele mai mari echipe din România. Acum ești la un pas să faceți o surpriză frumoasă cu U Cluj. Ce îți dorești pentru viitorul carierei tale?

– Într-adevăr, am fost privilegiat și binecuvântat să fiu la cele mai importante echipe din România. Îmi doresc să fiu sănătos, îmi doresc ca familia să-mi fie sănătoasă și să fac tot ce ține de mine, să devin cea mai bună variantă a mea.

Credeți că un transfer afară e posibil?

– Da, cred că e. Toată lumea își dorește mai bine. Dar cred că trebuie să iei etapă cu etapă și să te focusezi pe următorul pas.

“Toată lumea se gândește la naționala de seniori”

La naționalele de tineret ale României te-ai descurcat foarte bine. Te gândești şi la naționala de seniori?

– Toată lumea se gândește la naționala de seniori. Cred că important e să iei etapă cu etapă și să încerci să faci tot ce ține de tine, să devii cea mai bună variantă a ta.

Ce faceți cu U Cluj în a doua parte a campionatului? Care e planul? Sunteți pe primul loc…

– Suntem pe primul loc, vedem acum, avem o perioadă dificilă în cantonamentul ăsta și sperăm să ne ajute foarte mult. Eu sunt încrezător, sunt pozitiv și cred că arătăm foarte bine.

Nistor şi Chipciu, decisivi: “Nu doar experiența lor, dar și energia lor ne-a ajutat”

Le scârție roțile jucătorilor cu experiență de la voi? Unii oameni din fotbalul românesc spun că de aia mai aveți anumite probleme că jucătorii cu experiență nu mai au aceeași vlagă…

– Cred că cred că din contră, au arătat că au fost foarte importanţi pentru noi și în momentele dificile, în momentele grele au fost acolo și cred că nu doar experiența lor, dar și energia lor ne-a ajutat… Chiar dacă au o vârstă mai înaintată, să zic, arată foarte bine.

Cum reușește Neluțu Sabău să vă strângă, să adune? E un vestiar destul de greu la U Cluj, cu mulți jucători cu experiență, care aveți? Pe lângă Nistor, Chipciu și cu Iulian Cristea, mulți care au jucat la echipe mari. De unde această simbioză

– Cred că stilul dânsului este unul care impune respect de la sine şi ne respectă şi pe noi, la rândul nostru. Noi ne simțim foarte bine cu dânsul și cred că se vede asta în teren.

26 de ani are Răzvan Oaidă

700.000 de euro e cota de piaţă a fotbalistului