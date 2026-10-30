Răzvan Onea, dorit în SuperLiga! Curg ofertele pentru fundașul Rapidului

ADVERTISEMENT

Răzvan Onea, fundașul lateral al Rapidului, este în negocieri pentru a-și prelungi contractul și pentru a rămâne în Giulești. Agentul jucătorului, Bogdan Apostu, a dezvăluit că Onea mai are d , respectiv Polonia, dar și de la o echipă din România.

Onea este dorit cu insistență de o echipă „misterioasă” din Superliga, dar și în Turcia și Polonia

Apostu nu a dorit să spună care este echipa. Cu toate acestea, Onea ar fi dispus să rămână în România doar la Rapid, din respect pentru această echipă și pentru fanii ei.

ADVERTISEMENT

. Să vedem. Există mai multe oferte pentru Răzvan, două din străinătate. Sigur că, în discuția pe care am avut-o cu Victor Angelescu, am promis că… Și în România mai există o echipă importantă interesată de Onea. Mai este o echipă importantă, dar i-am promis lui Victor Angelescu că, dacă rămâne în România, o va face doar la Rapid, din respect pentru Rapid.

Oferte, interesant, pentru Onea. Răzvan este un copil admirabil. Acum cinci ani, cei de la Rapid au dat Iașiului 50.000 de euro, celor de la Poli Iași. Rapidul nu era cel de azi, nu avea banii de azi. Suntem în pline negocieri. Mi-aș dori, atât pentru Răzvan Onea, cât și pentru Rapid, să găsim o variantă finală”, a declarat Bogdan Apostu la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Bogdan Apostu nu înțelege cum anumite echipe din România pot să ofere salarii de 40.000 de euro pe lună

De asemenea, impresarul a discutat despre salariile foarte mari date anumitor jucători în țara noastră, salarii care nu se justifică, sub nicio formă. Apostu crede că singura echipă care își permite această abordare e Universitatea Craiova, de altfel singura echipă cu o strategie corectă.

ADVERTISEMENT

„Am crezut că nu aud bine când am auzit că doi jucători de la FCSB au salarii de 40.000 de euro lunar. Cred că sunt greșeli uriașe care se fac, inimaginabile. La nivel de management, este inadmisibil, la nivelul fotbalului românesc, să oferi astfel de salarii unor jucători care, cu tot respectul, ar trebui să-ți facă diferența.

ADVERTISEMENT

și îi plătesc peste media campionatului, o fac pentru că acei jucători fac diferența. Sigur, când aduci 20 de jucători, poți să greșești cu trei, patru, cinci. Și echipele mari, la nivel de scouting, au o statistică. Pornind de la Real Madrid, nu au cum să reușească cu mai mult de 70% dintre jucătorii recrutați.

Dacă nu reușești cu trei din zece, e OK. Dacă e invers, avem o problemă. Nu poți să arunci cu banii pe niște jucători care nu îți fac diferența. Trebuie să aduci jucători care să îți facă diferența. Strategia Craiovei este mult mai sănătoasă. Nicio echipă din România care nu este calificată într-o grupă europeană nu ar trebui să ofere salariile astea. Moruțan merită în Turcia sau la arabi banii aceștia, 40.000 de euro pe lună, dar nu în România. Absolut, nu în România, nu la Rapid”, a completat Apostu.

ADVERTISEMENT