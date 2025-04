Răzvan Onea rămâne cu picioarele pe pământ după Rapid – Dinamo 1-0: „Este foarte important să avem continuitate”

, în fața a peste . Giuleștenii au obținut prima victorie din acest play-off, scor 1-0, în timp ce pentru Dinamo a fost a treia înfrângere consecutivă.

Răzvan Onea, centrare perfectă la golul marcat de Elvir Koljic

Marius Șumudică și-a făcut apariția la meciul dintre Rapid și Dinamo , iar schimbarea făcută de antrenorul giuleștenilor a fost de bun augur, asta pentru că Rapid a obținut primul succes din acest play-off.

, din centrarea lui Răzvan Onea și a ajuns la două goluri marcate în tricoul alb-vișiniu. Vârful bosniac a acuzat probleme medicale și a fost înlocuit la pauză cu Burmaz.

„Mă bucur foarte mult că am obținut cele trei puncte, aveam mare nevoie, după două meciuri în care am fost egalați și învinși la ultima fază, începeam deja să mă gândesc la play-off-ul de anul trecut, dar mă bucur că am câștigat.

Este o fază care s-a repetat, exact aceeași fază am avut-o și la Buzău, tot Borza mi-a pasat, eu am centrat și a ieșit gol. Mă bucur că am reușit să-i centrez lui Koljic și că el a marcat. Fiecare jucător care intră pe teren dă 100% și încearcă să-și facă treaba”.

Răzvan Onea: „Nu ne îmbătăm cu apă rece după un meci”

„Ne bucurăm de această victorie, dar de mâine ne gândim la meciul cu CFR Cluj, este foarte important să avem continuitate, nu ne îmbătăm cu apă rece după un meci. Cu o victorie nu se face primăvară. Cu siguranță Rapid crește frumos. Luăm fiecare meci pas cu pas, acum ne focusăm pe campionat.

Cupa este acolo deoparte, iar atunci când va veni meciul de la Sibiu, vom încerca să ajungem în finală. Cel mai important este următorul meci de la Cluj. Noi în teren nu am văzut acele mesaje, dar țin să le mulțumesc celor care au venit, au fost senzaționali, atât suporterii noștri, cât și ai lor, au făcut atmosferă”, a declarat Răzvan Onea.

