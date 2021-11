Răzvan Oprea îl laudă pe Nicolae Badea după ce a fost amenințat cu judecata: „E singurul care a făcut ceva notabil”

Răzvan Oprea l-a atacat pe Nicolae Badea, iar fostul președintele al lui Dinamo i-a transmis prin intermediul FANATIK pentru declarațiile sale.

Actorul i-a reproșat lui Nicolae Badea susținerea programului DDB și l-a numit „mincinos notoriu” pe actualul acționar minoritar al „câinilor”.

Răzvan Oprea bate în retragere și îl laudă pe Nicolae Badea: „E singurul total dedicat”

Răzvan Oprea a explicat că s-a întâlnit cu , iar cei doi au stins bărbătește conflictul. Ba, mai mult, actorul a recunoscut că și-a cerut scuze pentru ce a declarat și l-a lăudat pe Nicolae Badea.

ADVERTISEMENT

„M-am întâlnit cu dânsul, la inițiativa avocaților săi. I-am zis direct, fără alte ocolișuri, că îmi pare rău pentru declarațiile făcute după meciul cu Gaz Metan.

Eram foarte supărat și am exagerat. Îmi pare rău. Am folosit niște cuvinte de care îmi pare rău. Nu le susțin. Am un temperament vulcanic și se întâmplă să mai și greșesc.

ADVERTISEMENT

Iar rolul de pârât într-un proces cu domnul Badea nu mi s-ar potrivi. Ar fi un eșec al carierei mele. Nu, nu m-am speriat. Întâlnirea a fost una amicală, în care să reglăm relația.

Eu l-am cunoscut când am inițiat proiectul ADpD. Nicolae Badea, din punctul meu de vedere, e singurul care a făcut ceva notabil pentru Dinamo când a fost acolo”.

ADVERTISEMENT

Răzvan Oprea: „Mi-aș dori ca Nicolae Badea să fie mai aproape de Dinamo”

Răzvan Oprea și-a schimbat discursul cu privire la Nicolae Badea și a declarat că își dorește ca omul de afaceri să devină finanțatorul principal al lui Dinamo:

„Poate că nervii mei aveau dorința de a-l determina să se apropie cât mai mult de Dinamo și să ajute. Eram supărat. Dar asta era esența a ceea ce voiam să spun.

ADVERTISEMENT

I-am spus și ieri că mi-aș dori să fie mai aproape de Dinamo. E singurul om cu adevărat dedicat și care are puterea să facă ceva pentru Dinamo în acest moment.

Domnul Badea nu m-a mințit cu nimic. Nu avem dreptate cu declarațiile date. Avem dreptate când i-am spus «Dacă tot te-ai implicat, implică-te!». Și a zis «O să încercăm». Acum trebuie să se stabilizeze situația”, a mai declarat acesta la .