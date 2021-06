Răzvan Pascu, consultant în turism: “Să nu ne așteptăm la servicii ca anul trecut”. Care e explicația

Încă de vara trecută, , pandemia de coronavirus modificând categoric comportamentul persoanelor.

ADVERTISEMENT

Acum aproximativ o lună, la pentru o noapte de cazare, caracteristice mai degrabă unor insule exotice.

Răzvan Pascu, consultant în turism: “Serviciile nu vor mai fi ca anul trecut”

“În condițiile acestea e important ca românii să știe că față de anul trecut există foarte mulți vaccinați și foarte mulți oameni care au trecut prin boală.

De asemenea, există asigurări de călătorie care includ și clauza Covid, există și asigurări storno cu clauză Covid, dacă ești depistat pozitiv înainte de plecare, îți poți recupera măcar o parte din bani.

ADVERTISEMENT

Trebuie să se aștepte că serviciile nu vor mai fi la nivelul de anul trecut, sunt foarte mulți oameni din turism care au plecat, s-au readaptat, unii au fost dați afară, inclusiv în România.

Știu oameni care lucrau pe IT în agenții de turism, s-au reprofilat și au plecat la alte firme de IT, acum nu se va mai întoarce nimeni. Trebuie să avem așteptări corecte, vacanța este despre bucurie în primul rând”, a declarat Pascu la Digi24.

Pascu: “Teama de Covid nu mai există”

“Teama de Covid nu mai există, există teamă legată de condiții, dacă e scump sau nu, va fi plin de români și în Grecia, Bulgaria, pe Valea Prahovei, pe litoral, peste tot, iar vom vorbi despre aceste cozi de mașini.

ADVERTISEMENT

Comparativ cu 2019 în acea perioadă suntem încă la jumătate cu traficul aerian, dar va fi în continuare o creștere, oamenii recapătă încrederea în zborul cu avionul.

Vă sugerez să mergeți mai devreme cu două-trei ore dacă aveți zbor dimineață din Otopeni. În loc de șapte ghișee, acum aveau doar patru când am fost la o anumită companie. I-am întrebat ce se întâmplă, au zis că oamenii au fost trimiși în șomaj tehnic și le este foarte greu să îi aducă înapoi.

ADVERTISEMENT

Va crește turismul intern față de anul trecut, nu cred că va fi mai mare față de 2019, că atunci aveam turiști străini, aproximativ 4.5 milioane de turiști, vedeam israelieni, nemți, austrieci, acum nu îi mai vedem, sunt foarte puțini.

Acum am mai văzut cu EURO 2020 ceva turiști, dar foarte puțini, am ajuns săptămâna trecută în Otopeni, nu mergea nicio scară rulantă, oamenii lipeau afișe cu EURO 2020, in condițiile în care oamenii deja veniseră pentru acest eveniment”, a adăugat consultantul.