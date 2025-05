Răzvan Patriche a făcut anunțul după ultimul meci al sezonului: „Îmi doresc să rămân la Dinamo!”

Astfel, bucureștenii au terminat sezonul pe ultimul loc din play-off. Răzvan Patriche a oferit o primă reacție după meci, anunțând că nu vrea să părăsească clubul.

Răzvan Patriche nu vrea să părăsească „haita”. Ce mesaj a avut după Universitatea Craiova – Dinamo 2-1

Dinamo a înregistrat o adevărată performanță în acest sezon prin calificarea în play-off, chiar dacă parcursul ulterior nu a fost unul de vis. Răzvan Patriche, , a reacționat după eșecul din Bănie.

Experimentatul fundaș a spus cum a fost pentru el atât meciul contra Craiovei, cât și întreaga sa carieră. Patriche este dispus să ajute Dinamo în continuare, dar dintr-o cu totul altă postură.

„A fost un sezon bun, un grup bun, mă bucur că am făcut parte din el. Mulțumesc clubului că am putut să joc la Dinamo!”

„A fost un meci de luptă. Am încercat să luăm puncte. Atât s-a putut. Vreau să-i felicit pe băieți pentru acest sezon. A fost un sezon bun, un grup bun, mă bucur că am făcut parte din el. Mulțumesc clubului că am putut să joc la Dinamo.

M-am împăcat cu ideea. Știam că va veni acest moment. Am jucat acest meci. Probabil mai puteam juca, dar a venit timpul, gata. Am cunoscut oameni minunați. Mă bucur că am jucat atâția ani. Le mulțumesc jucătorilor, antrenorilor, conducătorilor.

„Îmi doresc să rămân la Dinamo. Vom discuta!”

Ce mai frumoasă perioadă a fost la Dinamo. Am învățat ce înseamnă spiritul de luptă. Am avut o discuție cu cei din staff. Le urez vacanță plăcută.

Îmi doresc să rămân la Dinamo, dar sub ce formă nu știu. Probabil vom discuta. La mine e timp, sunt acasă, e timp”, a spus Răzvan Patriche, conform