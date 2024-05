Răzvan Patriche a lămurit situaţia sa la Dinamo: “Probabil o să prelungim”. Ce spune de Kopic şi planurile pentru viitorul sezon. Exclusiv

Dinamo a avut un sezon foarte dificil la revenirea în SuperLiga. “Câinii” s-au salvat in extremis de la retrogradare, când nimeni nu le mai dădea nicio şansă. Câteva zile mai târziu a început curăţenia de vară, .

Răzvan Patriche, interviu la final de sezon: “Mă bucur că, până la urmă, s-a terminat cu bine”

Răzvan Patriche a fost căpitanul “câinilor” şi a ajuns la final de contract cu Dinamo. Într-un interviu acordat pentru FANATIK, fundaşul a declarat că sunt şanse importante să îşi prelungească înţelegerea cu Dinamo, spunând şi că rămânerea lui Kopic e de bun augur:

ADVERTISEMENT

Răzvan, un sezon greu pentru Dinamo, dar aţi reuşit in extremis să vă salvaţi. Pentru tine cum a fost sezonul precedent?

– A fost un campionat greu, ne aşteptam la mult mai multe, dar din păcate, am început destul de greu. Pe final de campionat ne-am mai revenit şi când nimeni nu ne mai dădea nicio şansă, am profitat de ea şi mă bucur că, până la urmă, s-a terminat cu bine.

ADVERTISEMENT

A fost greu să nu joci în meciul de baraj cu Csikszereda, după cartonaşul roşu primit cu UTA Arad?

– E cel mai greu când nu depinde nimic de tine. Am un sentiment… nişte emoţii de nedescris, sincer. Eram favoriţi, dar şi anul trecut era Argeşul favorită. Este fotbal şi trebuie să fii mereu concentrat şi să faci tot ce îţi stă în putinţă. Nici măcar pe bancă nu am putut sta şi am trăit altfel meciul.

ADVERTISEMENT

“Cel mai probabil o să prelungim, dar încă nu am semnat nimic”

Ai avut o relaţie specială cu suporterii. Rămâi la Dinamo şi în sezonul viitor?

– Deocamdată nu am discutat nimic concret. În următoarele zile voi ştii şi eu mai multe. Am vorbit cu domnul Andrei, încă nu ne-am întâlnit. Din ce am discutat cu dânsul, o să prelungim. Acum, deocamdată n-am semnat.

Ce ar trebui să schimbaţi la Dinamo în sezonul viitor ca să nu mai treceţi prin asta? Vorba aia, ai jucat trei baraje cu Dinamo…

ADVERTISEMENT

– Da, aşa este. Ce să schimbăm? Probabil că vom avea o altă faţă în sezonul viitor. Putem să facem transferuri din timp, anul trecut am avut acea interdicţie. Cred că vor veni jucători de calitate şi chiar nu cred că vom mai ajunge în situaţia asta.

“E bine că a rămas alături de noi. Sunt convins că vom face lucruri bune împreună”

E bine că rămâne Kopic pe banca tehnică?

– Bineînţeles. E un antrenor care cunoaşte echipa. Ştie şi dânsul ce înseamnă Dinamo, ce înseamnă spiritul acestei echipe. A trăit şi el alături de noi momentele astea. . Sunt convins că vom face lucruri bune împreună.

38 de ani are Răzvan Patriche

33 de meciuri a jucat Patriche în stagiunea precedentă