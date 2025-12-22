Răzvan Patriche, căpitan în vremuri grele: “Luam un salariu la şase luni! Doar în ultimii doi ani am mai pus ceva deoparte”

ADVERTISEMENT

. Fostul fundaș central recunoaște că a avut parte și de episoade neplăcute în anii petrecuți în sportul românesc. Acesta a vorbit despre dificultățile financiare cu care s-a întâlnit.

Viața de fotbalist în România nu e chiar simplă. Dezvăluirile lui Răzvan Patriche. Câte luni la rând nu a fost plătit

Deși a fost un fundaș extrem de apreciat în fotbalul românesc, Răzvan Patriche a avut neșansa de a juca la mai multe cluburi care au trecut prin mari probleme financiare și a fost neplătit luni bune la rând. Totuși, acesta a reușit cumva să își pună câțiva bani deoparte.

Prezent la emisiunea FANATIK DINAMO, Răzvan Patriche a recunoscut că, în perioada în care juca pentru Sportul, au fost luni la rând în care nu și-a primit toți banii. plătea fotbaliștii cu doar o parte din salariu.

Răzvan Patriche: Un an și jumătate am avut restanțe. Îți dădea, dar nu îți dădea tot”

Fostul fundaș central a mai evoluat și pentru Academica Clinceni, un alt club care a dispărut din peisajul fotbalului românesc tot din cauza problemelor financiare, iar Răzvan Patriche a reușit să își facă economii abia după ce Dinamo a revenit în Superliga României.

„Eu am avut o perioadă foarte bună cu domnul Șiman, dar a venit acea perioadă când nu au mai fost bani. Atunci au început să fie probleme. Un an și jumătate am avut restanțe. Îți dădea, dar nu îți dădea tot salariul. În șase luni primeai doar un salariu întreg.

Eram învățat ce să mai fac. M-am descurcat. Am mai trecut prin ele. Am tot pus ceva deoparte când aveam. Am pus ceva deoparte și din fotbal. Am adunat ceva în ultimii doi ani când a fost totul ok”, a declarat Răzvan Patriche în emisiunea FANATIK DINAMO.