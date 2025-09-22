Răzvan Patriche, încântat de înlocuitorul lui de la Dinamo: „Este foarte bun! Are personalitate”. Ce spune de situaţia lui Alex Roşca: „A ridicat ştacheta sus de tot”

. Fostul fundaș a vorbit la emisiunea FANATIK DINAMO despre evoluțiile apărătorului israelian .

Răzvan Patriche, impresionat de înlocuitorul său de la Dinamo

Răzvan Patriche are o impresie pozitivă despre jucătorii tineri din lotul lui Dinamo, din această categorie făcând parte și Nikita Stoinov, apărătorul israelian care a devenit un jucător de bază pentru Zeljko Kopic. „Îmi plac Alex Pop, Cîrjan, Musi. Roșca a început foarte bine, a ridicat ștacheta sus de tot, după care e greu să te menții acolo, ușor-ușor a scăzut și probabil așa au apărut și aceste vorbe. Sunt copii, trec prin momente și momente, e greu să fii constant la vârsta lor, este normal să aibă fluctuații.

Dar, este un portar bun, care și-a făcut treaba și aseară (n.r. în meciul cu Petrolul), a avut intervenții foarte bune. (n.r. despre Nikita Stoinov) Foarte bun, nu mă așteptam. E un jucător tânăr, îmi place foarte mult, e calm, vede jocul, e bun în dueluri. Deși este un copil, e foarte stăpân pe el, vede jocul bine. E un transfer foarte bun”, a afirmat fostul fundaș.

Cristi Coste, moderatorul emisiunii FANATIK DINAMO, s-a pronunțat la rândul său în legătură cu evoluțiile lui Nikita Stoinov: „El debutează în meciul cu FCSB și joacă bine spre foarte bine, a fost acel duel cu Bîrligea, când pur și simplu l-a dat la o parte și după ce nu mai era mingea în joc. Personalitate foarte multă pentru el, când arăți asta, mai ales într-un derby cu eternul rival, la debut, înseamnă că ai niște calități. E posibil ca Dinamo să fi dat lovitura cu el, dacă va avea continuitate și va merge pe aceeași linie”.

Răzvan Patriche a analizat transferurile lui Dinamo

Răzvan Patriche a analizat și mutările efectuate de Dinamo în această vară, după un sezon pozitiv, în care echipa a obținut calificarea în play-off. „(n.r. multe transferuri ok pentru Dinamo) Jucători buni, Dinamo avea nevoie de dubluri pe posturi, dar chiar joacă. Sunt jucători foarte buni, iar asta e bine pentru echipă, au competitivitate.

(n.r. Karamoko în față, care acoperă perioada de absența lui Perica) Perica este un marcator, a lipsit mult, a avut probleme de sănătate, sper să fie bine, din ce știu este bine acum, dar are nevoie de ritm de joc”, a declarat tehnicianul în exclusivitate pentru FANATIK.

