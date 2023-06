Răzvan Patriche, la a șasea promovare! Ce șanse sunt să rămână la Dinamo: “Sunt mulți colegi în situația mea”. Exclusiv

Răzvan Patriche a trăit din tribună returul barajului de promovare în SuperLiga cu FC Argeș, iar veteranul din apărarea „alb-roșiiilor” a petrecut până în zori de zi și nu a închis nici măcar un ochi. Interviu marca FANATIK după promovarea senzațională a lui Dinamo.

Răzvan Patriche, declarații emoționante: „E cel mai frumos sezon din cariera mea! N-am mai trăit asemenea bucurie deși e a 6-a promovare!”

Răzvan Patriche a fost unul dintre cei mai importanți jucători ai lui Dinamo în acest sezon și unul dintre puținii jucători din Liga 1 care au acceptat să continue la Dinamo. Fundașul central a vorbit pentru FANATIK .

Cum a trăit căpitanul lui Dinamo revenirea în SuperLiga?

– Ce să mă trezesc… nici măcar nu m-am culcat! La 9 dimineață am avut avion și sunt deja în Antalya. Îmi pare rău că nu sunt în Ștefan cel Mare în seara asta să continuăm sărbătoarea. Merităm și vacanța e scurtă. Încă suntem în petrecere. A venit timpul să ne bucurăm. Au fost emoții mari în primul rând. La 4-1… Vai de capul meu! Apoi s-a terminat meciul și a fost fantastic.

N-am mai trăit bucuria asta deși asta e a șasea promovare a mea! Suporterii au fost fantastici! Cred că au blocat toată autostrada. Nu mai circula nimic! Nu mi-a fost teamă că putem pierde promovarea, pentru că era foarte greu, dar din afară vezi altfel lucrurile. În teren simți colegii și adversarii, dar din tribună nu aveam ce să fac.

Ce te-a impresionat impresionat cel mai mult?

– Momentul în sine a fost foarte frumos pentru că nimeni nu ne dădea nicio șansă. Nu se aștepta nimeni să promovăm și la cât am suferit anul ăsta și la cât am muncit ca să ajungem aici, eu zic că la Mioveni a fost cireașa de pe tort.

Răzvan Patriche vrea să continue la Dinamo. Mai mulți jucători își termină contractele: „Nu am discutat nimic”

Continui la Dinamo?

– Să vedem. Mie îmi expiră contractul pe 30 iunie și nu am discutat nimic cu conducerea încă. Eu mi-aș dori să continui. Ei știu mai bine cum își fac planul pentru anul viitor și probabil au așteptat să vadă dacă vom promova sau rămânem în Liga 2. Cum să nu îmi doresc?! Pentru mine e un vis că am ajuns să joc la Dinamo, să fiu căpitan și să mai și promovez. Cred că anul acesta a fost cel mai frumos din cariera mea și am fost în Liga 2, nu în Liga 1!

Fiind căpitan, ai discutat cu colegii tăi dacă rămân?

Sunt mulți jucători în situația mea, unii au opțiune prelungire a contractului, alții nu, dar cred că își doresc să continue la Dinamo. Sunt în aceeași situație ca mine. Eu zic că se rezolva. Suporterii, atmosfera a fost senzațională, cu toate lipsurile pe care le-am avut. Am avut un lot subțire și bine că nu au fost accidentări.

A început să viseze la promovare după ce Dinamo a prins inextremis play-off-ul

Sincer, care a fost primul moment în care te-ai gândit la promovare?

– Când am prins play-off-ul, după ultimul meci cu Poli Timișoara din sezonul regulat. Chiajna s-a încurcat, au fost toate rezultatele pentru noi. Atunci am zis că e anul nostru și că nu avem cum să ratăm promovarea.

Ați sărbătorit promovarea ironizându-i pe cei de la CSA Steaua…

– Toată lumea zice că ei sunt Steaua, că nu sunt…. Eu cred că adevărata Steaua s-a văzut la meciul FCSB – CFR Cluj, când au fost 40.000 de oameni pe Național Arena. Eu cred că suporterii decid care e adevărata Steaua.

Căpitanul lui Dinamo cere transferuri, însă îi liniștește pe suporteri: „Nu ne facem de râs nici cu lotul acesta”

Crezi că Dinamo poate să facă față în SuperLiga cu acest lot?

– Eu zic că e nevoie de transferuri, dar eu zic că nu ne facem de râs nici cu lotul acesta. S-a format un grup foarte bun, dar mai avem nevoie de întăriri pentru Liga 1. Avem echipă, altfel nu ajungeam să promovăm și le promit eu suporterilor că nu facem de râs. Ghezali ne-a ajutat extraordinar și Iglesias, Bani, Neluț Roșu. A fost un sezon excepțional pentru toată lumea și am demonstrat că avem valoare.

Puteați să terminați pe primul loc dacă mai erau câteva etape?

– Cu siguranță! Am avut un parcurs foarte bun în play-off și cred că am fost echipa care am făcut cele mai multe puncte după Poli Iași și la golaveraj.

Din păcate am intrat cu puține puncte și toată lumea vorbea atunci de retrogradare, nici vorbă de play-off! Gata, Dinamo se duce în cap. Dar uite că ușor-ușor am demonstrat că suntem o echipă și cum ajutorul suporterilor.

Vrei să jucați pe Arena Națională sau Arcul de Triumf în Liga 1?

– Încă nu știm nimic sigur. Cel mai probabil vom juca pe Arcul de Triumf, iar meciurile importante pe Arena Națională. Abia am promovat și nu știm exact. Sperăm doar să facem o figură frumoasă și fanii să umple stadionul oriunde vom juca. Mă bucur că le-am adus o bucurie și am revenit unde ne e locul.

Răzvan Patriche și rolul crucial al lui Ovidiu Burcă: „A format echipa asta”

Cât e meritul lui Ovidiu Burcă pentru promovarea asta?

– E meritul lui pentru că el a format echipa asta. A stat cu noi la Săftica, a fost ca a doua noastră casă. Am stat numai în cantonamente, pregătire, antrenamente și tot…

Arată altfel Dinamo dacă nu era situația grea de la începutul sezonului?

– 100%! Cred că am fi promovat direct. Clar arătam mai bine. Dar nesiguranța asta, nu știai ce îți rezervă ziua de mâine… Foarte mulți jucători au fugit de Dinamo! Noi, nebunii ăștia care am rămas, am făcut minuni! Eu nu m-am gândit nicio secundă să plec de la Dinamo.

Patriche crede că Dinamo poate ajunge în play-off în sezonul viitor de SuperLiga: „De ce să nu mă gândesc acolo?!”

Cum crezi că va ediția viitoare de campionat? La ce poate spera Dinamo?

– Va fi foarte disputat și constanța va fi cheia. Nu se știe niciodată, trebuie să începi bine. Mi-e dor de un derby cu FCSB și Rapid. Astea sunt adevăratele meciuri! Cred că va fi plină Arena Națională.

Să vedem ce jucători vin. Ar fi senzațional să prindem play-off-ul! De ce să nu mă gândesc acolo? Dinamo mereu a țintit sus. Nu poți să vii aici și să te bați pentru salvarea de retrogradare.

Jucătorii lui Dinamo așteaptă primele promise

A intrat prima de promovare?

– O să vină și banii. Deocamdată nu i-am primit, dar nu ne facem griji. . Sunt bine primiți dacă vin! Eu n-am auzit nimic. Noi ne-am făcut treaba pe teren și dacă vrea cineva să ne mai dea vreo primă îl așteptăm cu drag! (n.r. râde)

Ai vreun mesaj pentru suporteri?

– Le mulțumim din suflet că au fost alături de noi și că au avut încredere tot timpul în noi. Mă bucur că le-am făcut această bucurie imensă și am mai spălat din rușinea retrogradării. Cu astfel momente rămâi în viață. Hai, Dinamo!