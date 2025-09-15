Răzvan Patriche la „Fanatik Dinamo”, marți, 16 septembrie, ora 13:30! Cristi Coste, show alături de fostul căpitan al „câinilor”

, este invitatul lui Cristi Coste la emisiunea FANATIK DINAMO, care va avea loc marți, 16 septembrie, ora 13:30, LIVE pe FANATIK.RO.

Răzvan Patriche, invitatul lui Cristi Coste la „Fanatik Dinamo”. Show-ul e marți, 16 septembrie, de la ora 13:30

FANATIK continuă să aibă invitați de marcă la emisiunea FANATIK DINAMO. În ediția de marți, 16 septembrie, jurnalistul Cristi Coste va fi în dialog cu fostul căpitan al „câinilor”, Răzvan Patriche.

Patriche a îmbrăcat timp de trei sezoane tricoul roș-alb. Pentru devotamentul și determinarea arătate în teren, motiv pentru care a ajuns și căpitan, fostul stoper a intrat rapid la inimile fanilor dinamoviști.

Acum, Patriche a început cariera de antrenor și pregătește viitorul lui Dinamo la echipa secundă a „câinilor”. În cei trei ani petrecuți în „Ștefan cel Mare”, fostul fundaș central a jucat în 98 de partide, reușind să înscrie 4 goluri și să dea 1 assist.

Răzvan Patriche va povesti cum a fost experiența sa la Dinamo, cu care a jucat inclusiv în Liga 2, dar și despre noua aventură în antrenorat. FANATIK.RO vă invită așadar să nu ratați un podcast de cel mai înalt nivel, cu un invitat atât de iubit de fanii dinamoviști.

Cum poți vedea live emisiunea „Fanatik Dinamo”

Marți, 16 septembrie, de la ora 13:30, fanii „câinilor”, dar și toți pasionații de fotbal au ocazia să urmărească în direct pe emisiunea FANATIK DINAMO. Premiera show-ului dedicat dinamoviștilor va fi transmisă în această săptămână în cursul zilei de miercuri, de la ora 17:30, pe platformele Facebook și .

Suporterii, în special cei dinamoviști, vor putea urmări materiale exclusive despre echipă în cadrul emisiunii FANATIK DINAMO. Nu ratați emoția și dedicarea pentru clubul roș-alb, disponibile doar pe FANATIK.RO, site-ul exclusivităților!