Răzvan Patriche visează să devină antrenorul principal al lui Dinamo: „Ar trebui să fiu nebun”. Ce a spus despre Mazilu. Exclusiv

. La final, antrenorul echipei secunde a „câinilor”, Răzvan Patriche, a vorbit cu reporterul FANATIK despre victoria obținută, dar și despre posibilitatea ca , să joace în primă fază sub comanda sa, înainte de a face pasul la prima echipă.

Ce a declarat Răzvan Patriche după Dinamo II – Axiopolis Cernavodă 4-2

, care participă în Seria 3 din Liga a 3-a. „Satelitul” formației „roș-albe” a câștigat cu 4-2 meciul disputat în prima etapă contra lui Axiopolis Cernavodă, chiar dacă startul a fost unul dificil, cu gol primit în minutul 1.

„A fost un meci bun astăzi, copiii au demonstrat că au calitate, să demonstrăm că în viitorul apropiat pot ajunge, de ce nu, la echipa mare. Niște copii talentați, niște copii buni care astăzi, chiar dacă am început mai greu, am luat gol dintr-o fază fixă, au intrat în joc, au revenit și au demonstrat că de aia sunt aici, de aia sunt la Dinamo.

Mi-a plăcut atitudinea lor și, chiar dacă pe finalul meciului am suferit din punct de vedere fizic, vom lucra asta și meciurile următoare vor fi mai buni. Una peste alta, un meci bun, un prim pas cu dreptul. Pe lângă asta, mai avem mult de muncă și vom arăta mai bine.

(n.r. Dacă Dinamo II are capacitatea de a furniza jucători pentru prima echipă) Da, de ce nu? De asta suntem aici, de asta este echipa a doua a lui Dinamo, ca jucătorii să crească aici și să vină și de la echipa mare, să prindă minute. Pentru ei este echipa a doua”, a declarat Răzvan Patriche. Și .

Debutează Adrian Mazilu la Dinamo II?

Adrian Mazilua a fost prezentat oficial la Dinamo, însă tânărul fotbalist nu va putea să intre direct în planurile lui Zeljko Kopic. Fostul jucător al Farului a evoluat în doar patru meciuri oficiale în ultimele 18 luni, fiind afectat puternic de accidentări după plecarea din România. Răzvan Patriche a analizat posibilitatea ca Mazilu să joace sub comanda sa la Dinamo II înainte de a face pasul la prima echipă.

„Da, vom vedea, rămâne de văzut acum care este situația lui Mazilu. Vom vedea, știu că este o listă specială cu cine poate să vină. Oricine vine să ne ajute și să se ajute și pe ei sunt primiți aici cu brațele deschise, pentru că practic suntem aceeași echipă”, a afirmat fostul fundaș pentru FANATIK.

Răzvan Patriche, mesaj pentru suporteri după debutul pe banca lui Dinamo II

Răzvan Patriche a vorbit despre posibilitatea de a ajunge antrenor principal la Dinamo în viitor. „Cine nu visează? Ar trebui să fiu nebun. Normal, când pleci pe drumul ăsta, îți dorești să ajungi la Real Madrid, să ajungi cel mai bun antrenor”, a declarat acesta, care a transmis un mesaj și fanilor lui Dinamo: „Le mulțumesc că sunt alături de noi la fiecare meci și că au susținut echipa asta în momente grele și acum, când sunt momente bune, mă bucur pentru ei, pentru că prin această susținere a lor acum suntem unde suntem. Asta este datorită lor și să susțină Dinamo cum au susținut-o până acum, necondiționat”.

