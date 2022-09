Răzvan Popescu, adevărul despre operația de micșorare a stomacului: „Medicul a găsit și o hernie hiatală”. Cât a reușit să slăbească, pornind de la 127 de kg

Răzvan Popescu de la Radio Zu a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK despre operația de mișcorare a stomacului, dar și cât a reușit să slăbească după intervenția chirurgicală.

Răzvan Popescu a vorbit despre operația de micșorare a stomacului: „A găsit la investigații și o hernie hiatală”

Îndrăgitul om de radio susține unul din cele mai importante evenimente din această toamnă, care îi îndeamnă pe oameni la mișcare, chiar dacă nu va putea participa fizic la acesta. Este vorba despre Bucharest Marathon, care va avea loc în weekend-ul 8-9 octombrie 2022.

Cu ocazia acestui eveniment, Răzvan Popescu a făcut câteva dezvăluiri despre cât de mult i s-a schimbat viața de când a slăbit. A trecut în revistă procesul operației sale, una pe care a făcut-o după o serie de investigații amănunțite.

Popescu ne-a mărturisit că a avut nevoie de o operație suplimentară, pe lângă cea de micșorare a stomacului. Asta deoarece acesta s-a confruntat și cu o hernie hiatală pe lângă corvoada kilogramelor în plus.

„Durerile au fost suportabile”

„În cazul meu, înainte de operație, am făcut investigații și un set de analize extrem de serioase. Un lucru pentru mine e clar, în viața mea nu am fost la atâția medici.

Totul s-a întâmplat într-o zi și la finalul zilei s-au stabilit pașii următori. La mine a fost nevoie de ceva pastile pentru tensiunea arterială, iar medicul chirurg Ionuț Hutopila a găsit la investigații și o hernie hiatală pentru care a fost nevoie de o intervenție suplimentară. Micșorarea stomacului a fost făcută în același timp cu hernia hiatală.

Durerile au fost suportabile, similare cu o febră musculară mai puternică. De a doua zi am putut să mă plimb, mișcarea fiind chiar recomandată. Evaluările post-operatorii sunt făcute la o lună, trei luni, șase luni, nouă luni și un an. Am slăbit 31 de kg până acum, plecând de la 127 de kg”, a dezvăluit Răzvan Popescu, în exclusivitate pentru FANATIK.

Răzvan ne-a mai spus că nu recomandă procedura prin care el a reușit să slăbească mai bine de 30 de kilograme. A ținut să precizeze că nu oferă sfaturi medicale, expunându-și doar propria experiență. În opinia jurnalistului, nu întotdeauna primul pas pentru a slăbi îl reprezintă o astfel de operație.

Răzvan susține Bucharest Marathon

„Ca să nu se ajungă în situații limită, sportul și mâncarea sănătoasă sunt esențiale, în orice situație, pentru a menține kg și a fi sănătos. Anul acesta, sunt alături de Bucharest Marathon și sustin acest eveniment sportiv, deși sunt încă în recuperare și mai am puțin până să fiu în formă, însă nu am renunțat deloc la sport.

Fac atât cât pot, însă este o constantă în viața mea. Consider că sportul trebuie făcut din timp, pentru prevenție, pentru un corp și o minte sănătoasă. Mai ales alergarea, care are foarte multe efecte benefice asupra organismului, inclusiv eliminarea stresului acumulat”, a completat Popescu.

Tocmai de aceea, Răzvan a ales să fie unul dintre promotorii Bucharest Maraton. Maratonul a ajuns la cea de-a 15-a ediție, unde 15.000 de alergători sunt așteptați la linia de start.

Evenimentul sportiv va debuta sâmbătă, 8 octombrie, cu starturile de la 08:45. Cursa Populară (2,5 kilometri) va începe la 09:00, iar Cursele Copiilor la 10:30.

Traseele au ca puncte de plecare și sosire Piața Constituției și se vor desfășura pe Bulevardul Unirii, până la Piața Unirii. Duminică, 9 octombrie vor avea loc cursele competitive (cursa de 10 kilometri, fotolii rulante și cursa de 10 km. individual).

Alergătorii vor explora Capitala pe un traseu extraordinar, având ca punct de plecare Bulevardul Libertății (în dreptul Parcului Izvor), parcurgând Calea Buzești, Piața Victoriei, Șoseaua Kisseleff și Bulevardul Basarabia, printre altele.

