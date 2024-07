Răzvan Popescu, afectat de greva TAROM! Vedeta tună și fulgeră: „Am început să facem scandal”

Răzvan Popescu este extrem de revoltat de comportamentul angajaților companieia aeriene TAROM, în cadrul căreia la începutul săptămânii a existat o grevă pe nepusă masă. Mai multe zboruri au fost anulate, pentru că piloții aeronavelor nu s-au mai prezentat la post.

Răzvan Popescu de la ZU, prins în aeroporturi în timpul grevei piloților TAROM

se afla în Amman, Iordania, în plină grevă a celor de la TAROM, zborul spre București fiind unul din cele anulate. Răzvan Popescu a declarat, în exclusivitate pentru FANATIK, că nu anularea zborului său l-a deranjat cel mai mult, ci felul în care compania a gestionat întreaga comunicare cu pasagerii.

„Am avut peste 30 de ore de când nu am mai dormit. Abia în această seară ajungem în București. Aseară am rămas în Viena. Zborul era programat pentru duminică spre luni, decolarea în jurul orei 4:00. Am ajuns la aeroportul din Amman conform programului. Acolo am constatat că este anulat, asta pentru că am văzut pe ecranele din zona de așteptare.

„Am început să facem scandal pe la 5-6 dimineața”

Ne-am dus la un reprezentant din aeroport, pentru că reprezentanți TAROM nu există la Amman. Nu am putut vorbi cu nimeni de la TAROM. Am cerut să ni se ofere cazare, pentru că este obligația companiei care anulează zborul să facă lucrul acesta. Cazare, masă și tot ce este necesar pasagerilor ca să treacă peste timpul cât au de așteptat pentru următorul zbor. Nu ni s-a dat niciun soi de hotel, deși ni se promitea din 5 în 5 minute că se rezolvă. Au făcut o mulțime de liste cu numărul de camere. De tot atâtea ori nu s-a întâmplat nimic.

La un moment dat ne-au spus că vine mașina, dar tot nimic. Am început să facem scandal pe la 5:00-6:00 dimineața, ora locală și ora din București, că este aceea oră cu Iordania. Abia după a venit, doar că eu am refuzat să-l mai iau și să mă mai duc la hotel. Pentru mine era fără sens. Între timp îmi rezervasem pe cont proprii alte bilete de acolo către Viena și de la Viena am zbor astăzi către București”, a spus, revoltat, Răzvan Popescu, pentru FANATIK.

„Nu ai cu cine să vorbești”

La ora 7 dimineața, ora la care trebuia să ajungă de la Viena spre București, Răzvan Popescu și alți pasageri aflați în aceeași situație, au primit un SMS și mail de la TAROM prin care li s-a spus că zborul lor a fost anulat. Omul de radio susține că asta a fost singura informare venită din partea companiei.

„Nu au făcut nimic pentru noi, pasagerii, pentru că nu ai cu cine să vorbești de la TAROM. Am incercat a doua zi să îi contactez prin mail, nu au răspuns. Am încercat și prin call center, după un timp de așteptare de 40 de minute în care un robot îmi spunea că apelul meu este foarte important pentru ei, a răspuns un domn. Un domn care la strigătul meu de revoltă mi-a spus că este vina piloților.

Atât a putut el să înțeleagă din toată problema! Iar în momentul în care am fost mai ferm și mai hotărât în abordarea cu el, a fost atât de deranjant încât mi-a închis telefonul. Aceasta a fost singura interacțiune directă cu ei. Prin mail le-am solicitat să-mi returneze suma de bani pentru segmentul de zbor pe care ei nu și l-au onorat. Am cerut pe site-ul lor primirea de compensații conform regulamentului Uniunii Europene, de oferire de bani în cazul în care zborul este anulat. Nu am însă niciun răspuns nici până la această oră”, a adăugat Răzvan Popescu, pentru FANATIK.

Răzvan susține că cei de la TAROM , nici măcar nu le-au oferit un pahar cu apă sau ceva de mâncare, mai ales că așteptau de ore bune vreun semn că vor ajunge în țară.

Răzvan Popescu: „Nu au binevoit să ne ofere un sandwich, o apă”

„Pe toată perioada cât am așteptat în aeroport, în niște condiții nu tocmai confortabile. Adică nu este deloc plăcut să stai pe niște scaune extrem de incomode. Nu au binevoit să ne ofere niciun sandwich, nicio o apă, lucru pe care în mod normal au obligația să îl facă. Tratamentul a fost de un dispreț strigător la cer! Până la urmă, aceasta este de fapt problema pe care o am cu compania TAROM, nu anularea zborului, ci modul în care au gestionat situația.

Pentru că, este posibil, nu știu problemele interne, ca piloții să aibă toate motivele din lume să fie revoltați. Însă, compania Tarom în momentul în care are o situație de criză arată că își bate joc de proprii pasageri. De la modul în care au comunicat anularea zborului, puteau să ne trimită un SMS mult mai devreme. Puteam să rămânem unde eram cazați… Să nu mai venim până la aeroport să ne chinuim. Eu am stat peste 28 de ore prin aeroporturi și prin avioane. Doi, trebuiau să se asigure că disconfortul creat să fie minimizat pe cât posibil prin oferirea de apă, cazare”, a adăugat Răzvan Popescu.

Zborurile au fost reluate. Pentru ce au intrat piloții TAROM în grevă

„Trei, să comunice cu pasagerii pentru a ne oferi banii înapoi sau să ne informeze dacă suntem programați pentru un alt zbor, la data x. Eu dacă nu îmi luam situația în mâini și nu îmi permiteam să îmi iau alt bilet de avion către Viena, ulterior către București, și la momentul actual eram în aeroportul din Amman așteptând să fiu rerutat de compania TAROM pentru alt zbor. Nu anularea este problema mea, repet, ci gestionarea situației. Cred că asta face diferența dintre o companie responsabilă și una mizerabilă. TAROM fiind cea mizerabilă!”, ne-a mai spus extrem de nervos, Răzvan Popescu.

În cele din urmă, greva piloților s-a încheiat, iar Piloții de la TAROM au obținut, în urma negocierii cu firma, o creștere salarială de 1.500 de euro, aceasta fiind, practic, principala lor revendicare, motivul pentru care avioanele au rămas la sol la începutul săptămânii.