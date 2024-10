Răzvan Prodan, mărturii tulburătoare la 8 ani de la dispariția tatălui său: ”Nu pot să uit. A murit la mine în brațe!”

Didi a decedat la vârsta de doar 44 de ani, în 2016, din cauza unui infarct. În luna mai, fostul mare fundaș central a fost .

Răzvan Prodan, amintiri tulburătoare despre dispariția tatălui său

Intrat prin telefon la , Răzvan Prodan, fiul fostului internațional, a rememorat momentul dispariției tatălui său și a dezvăluit faptul că încă nu poate trece peste pierderea uriașă.

”Nu îmi vine să cred că au trecut 8 ani de la moartea tatălui meu. A trecut foarte repede timpul. Fiecare zi ne aducem aminte de el cu bucurie. Tot timpul venea cu o atmosferă și cu un vibe bun. Indiferent de cât de urâtă era ziua cumva reușea să schimbe atmosfera.

Vestea morții am primit-o live, am fost acolo. Cumva pot să spun că a murit în brațele mele. Nu îmi aduc aminte cu plăcere, dar nu avem ce face. În continuare mai am momente când mă gândesc la ce s-a întâmplat și mă întristez.

Nu o să trecem niciodată peste ce s-a întâmplat, ne-a marcat, dar când ne gândim la el ne aducem aminte cu bucurie de momentele fericite. Pentru că el ar fi vrut să ne aducem aminte cu bucurie de el. Indiferent de cât de urâtă e atmosfera, trebuie să schițăm măcar un zâmbet că poate după aia ni se schimbă și nouă starea”, a declarat Răzvan Prodan, la FANATIK SUPERLIGA.

Răzvan Prodan, momente emoționante la omagierea lui Didi

Fiul lui Daniel Prodan a fost invitat de membrii Generației de Aur să joace alături de ei la meciul de retragere organizat pe Arena Națională, iar Răzvan a fost extrem de emoționat în momentul în care jocul a fost întrerupt în minutul 3 pentru a i se aduce un omagiu tatălui său.

Extrem de emoționat de faptul că întregul stadion i-a scandat numele tatălui său, Răzvan Prodan a izbucnit în lacrimi chiar pe teren și a fost consolat de cei care i-au fost coechipieri lui Didi la echipa națională.

”Am simţit nişte emoţii copleşitoare. Nu am cuvinte să descriu ce am simţit. (n.r. despre pânza cu chipul tatălui) Vă zic sincer, mi-au dat lacrimile. Chiar mă bucur că s-au gândit şi la el. Am încercat să-l fac mândru pe tata şi să îi duc numele mai departe”, au fost cuvintele lui Răzvan Prodan.

La rândul său, după evenimentul de retragere al Generației de Aur, Adrian Ilie a spus la FANATIK SUPERLIGA

