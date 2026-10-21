Răzvan Raț a anticipat succesul lui Cristi Chivu! Cu cine va ține românul la Inter – Șahtior

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, în etapa 3 din faza principală a Ligii Campionilor. Duelul poate fi decisiv pentru ”nerazzurri” în cuantumul calificării directe în optimile competiției. Înaintea duelului, presa din Italia a stat de vorbă cu Răzvan Raț (45 de ani), puntea de legătură între antrenorul român și gruparea ucraineană.

Răzvan Raț a anticipat succesul lui Chivu

Întrebat despre parcursul lui Cristi Chivu în cariera de antrenor, fostul fundaș stânga al naționalei nu este surprins. Răzvan Raț ar fi observat la Chivu calitățile unui viitor tehnician de succes încă din perioada în care erau colegi la națională. Ex-jucătorul lui Șahtior și West Ham a vorbit despre firea lui Cristi Chivu, dar și despre prietenia dintre cei doi.

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”Îmi era clar încă de atunci că va deveni un antrenor grozav. Își demonstrează calitățile, are perspective excelente, este disciplinat și inteligent. Am jucat împreună timp de 10 ani: dintre noi doi, el era cel mai calm, eu eram cel mai furios. Astăzi, înțelege jocul repede, reacționează bine și ia întotdeauna decizia corectă în cel mai scurt timp posibil. Am fost mereu prieteni, am ieșit mereu la cină împreună”, a spus Răzvan Raț, potrivit .

Actualul Consilier Sportiv al lui Genoa și-a anunțat prezența pe ”Giuseppe Meazza” pentru duelul dintre Inter și Șahtior. Totuși, simpatia sa este împărțită între cele două formații: ”Voi fi pe San Siro, dar nu voi ști pe cine să susțin. Pot vorbi despre trecutul meu în Ucraina sau despre prietenia mea cu Chivu, dar în prezentul meu și în inima mea există Genoa”.

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Inter și Șahtior s-au întâlnit, până acum, de 7 ori în competițiile continentale. Deși diferențele par uriașe între fotbalul italian și cel ucrainean, statisticile directe arată că ”nerazzurrii” au avut parte de meciuri complicate contra fostei câștigătoare a Cupei UEFA: 4 dueluri s-au încheiat la egalitate și 3 victorii au fost adjudecate de Inter. Acestea sunt rezultatele înregistrate între cele două echipe:

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10 august 2005: Șahtior – Inter 0-2

24 august 2005: Inter – Șahtior 1-1

17 august 2020: Inter – Șahtior 5-0

27 octombrie 2020: Șahtior – Inter 0-0

9 decembrie 2020: Inter – Șahtior 0-0

28 septembrie 2021: Șahtior – Inter 0-0

24 noiembrie 2021: Inter – Șahtior 2-0

Cristi Chivu este obligat să învingă pentru a obține calificarea directă în Liga Campionilor

Inter se află într-o situație delicată în competiția continentală: A cedat împotriva lui Real Madrid (1-2) și a lui Club Brugge (3-4). Astfel ”nerazzurrii”, ocupă locul 31 cu niciun punct acumulat. Pentru a reuși clasarea în primele 8 poziții ale fazei principale din Liga Campionilor, .

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Comparând numărul de puncte pe care le-au obținut echipele clasate pe locul 8 (ultimul ce asigură calificarea directă în optimile competiției) în stagiunile precedente, Inter ar trebui să acumuleze minim 16 din următoarele 6 meciuri. Astfel, italienii mai pot face un singur pas greșit în această fază a competiției, iar acela să fie un rezultat de egalitate. ”Nerazzurrii” vor întâlni adversare dificile în Liga Campionilor: