Răzvan Raț a apărut în emisiunea momentului de pe Voyo și ”l-a făcut praf” pe fostul său rival. Glumele care au stârnit hohote de râs și au devenit virale

Fostul căpitan al echipei naționale de fotbal a României, Răzvan Raț, ”l-a făcut praf” pe fostul său rival. Totul s-a petrecut la Pro TV și pe Voyo, fără niciun fel de reținere. Glumele sale au stârnit hohote de râs și au devenit virale pe Internet.

ADVERTISEMENT

Răzvan Raț „l-a făcut praf” pe fostul său rival în emisiunea momentului de la la Pro TV

Răzvan Raț a acceptat provocarea de a apărea în emisiunea „La Bine și La Roast”, emisiune de top de pe Voyo. Fostul fotbalist nu a fost singurul invitat de Pro TV, la show luând parte mulți foști internaționali români, cum ar fi Bogdan Lobonț și Cristi Pulhac.

Cu această ocazie, sportivul în vârstă de 44 de ani l-a luat la roast pe fostul său adversar chiar în fața telespectatorilor. Remarcile sale la adresa dinamovistului au adus un val de zâmbete și au ajuns virale pe social media.

ADVERTISEMENT

Totul a plecat de la gluma făcută de Cristi Pulhac. Acesta a readus în atenția tuturor un episod mai puțin plăcut din cariera fostului fotbalist. Mai exact, a amintit despre momentul în care sportivul a fost apostrofat de Mircea Lucescu care atunci era .

„După timpul petrecut alături de Mircea Lucescu, Răzvan bea doar din doze, că nu mai suportă capacele”, a spus Cristi Pulhan, despre fostul fundaș.

ADVERTISEMENT

„Toată lumea se întreabă ce caută Cristi Pulhac aici. Cine știe, l-or fi scăpat influencerii din lesă. Cristi a spus că îmi luam capace de la Mircea Lucescu, asta în timp ce el are trei selecții pentru România și 174 pentru BRomania.

ADVERTISEMENT

Cristi, cu un film, nu devii actor”, a completat Răzvan Raț la adresa fostului său rival. Cristi Pulhac a apărut în mai multe producții realizate de Matei Dima, printre care se numără Teambuilding și Haita de Acțiune.

Răzvan Raț, despre conflictul televizat cu Mircea Lucescu

Răzvan Raț nu a uitat momentul în care a fost certat în direct, fără nicio reținere de Mircea Lucescu. Antrenorul îi cerea să își asume greșelile făcute după cele două goluri încasate în partida Barcelona – Șahtior 5-1.

ADVERTISEMENT

Meciul a fost disputat în aprilie 2011, în sferturile Ligii Campionilor, și a făcut înconjurul lumii. Conflictul este unul care îl urmărește și în ziua de azi pe . Acesta a recunoscut că s-a abținut cu greu să nu reacționeze.

„Îți spun eu ce am simțit atunci. Am avut două impulsuri: unu, să iau microfonul și să-i dau cu el în cap. Nu glumesc! Crede-mă, mă știi… Adică am o alură d-asta de… Mă știi de mic, sunt destul de impulsiv.

Deci primul impuls și, crede-mă, asta mi s-a întâmplat, adică nu mint cu nimic. Am vrut să iau microfonul și… ori să i-l bag pe gât, nu știu, ceva, să dau în el. Adică pur și simplu să reacționez fizic.

Ăsta a fost primul impuls. În același timp, în fracțiunile alea de secundă, mi-am dat seama că este «end of my career» (n.r. – finalul carierei), era clar «la revedere!». Rămânea în istoria fotbalului.

Mi-a trecut prin cap că se va alege praful definitiv de tot ceea ce înseamnă cariera mea”, a declarat Răzvan Raț, în podcastul iAM Ștucan, relatează .