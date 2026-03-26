Răzvan Raț a numit principalul pericol pentru „tricolori” la Turcia – România: „Numai Drăgușin e obișnuit cu așa ceva”

Turcia – România este meciul ce stă pe buzele fiecărui microbist român. Partida de la Istanbul este programată joi, 26 martie, de la ora 19:00. Duelul va avea loc pe Beșiktaș Arena, stadion cunoscut pentru acustica sa aparte. Răzvan Raț e de părere că presiunea pusă de suporterii turci va cântări decisiv în ceea ce privește rezultatul.

Presiunea suporterilor, principalul pericol pentru „tricolori” la Turcia – România

FANATIK a stat de vorbă cu Răzvan Raț înainte de barajul dintre Turcia și România. Fostul căpitan al naționalei e de părere că presiunea de pe Beșiktaș Arena le va crea cele mai multe probleme „tricolorilor”. Raț susține că doar Radu Drăgușin, din lotul convocat de Mircea Lucescu, e obișnuit cu vacarmul unui stadion umplut până la refuz.

„Am fost pe teren în 2012, când i-am bătut, dar a trecut mult timp de atunci și nu putem face comparații. Acum voi fi prezent în tribune, să susțin naționala. Nu contează că nu ne dă nimeni nicio șansă, pentru că sunt un milion de lucruri care pot schimba situația. Nu contează doar statisticile. Într-adevăr, au jucători la echipe puternice, iar cei de la Galatasaray au avut un parcurs bun în Champions League, iar Fenerbahçe în Europa League.

O problemă mare pentru noi cred că va fi atmosfera. Vor fi mulți decibeli pe stadionul lui Beșiktaș și o presiune extrem de mare. Sunt sigur că va conta și nu va fi deloc simplu. Se simte încă de la încălzire, la imn sau pe tunel — te apasă, fie că vrei, fie că nu. O simți! Nu prea avem jucători, în afară de Drăgușin, care să fie obișnuiți cu așa ceva”, a declarat Răzvan Raț.

Cum vede Raț barajul Turcia – România

În continuare, Răzvan Raț a amintit de faptul că reprezentativa Turciei a pierdut cu un scor neverosimil, 0-6, în fața Spaniei, . pentru acest duel, iar la ora meciului speră ca jucătorii români să facă un meci demn de povestit nepoților.

„Nici Turcia nu este invincibilă. A pierdut acasă cu 0-6 în fața Spaniei. Pentru Mircea Lucescu, la nivel personal, ar fi o victorie extraordinară împotriva Turciei, mai ales că adversarii au totul de partea lor, iar unii abia așteaptă să pierdem la Istanbul.

Jucătorii trebuie să creadă în șansa lor și să tragă până la capăt de oportunitatea de a ajunge la un Campionat Mondial. Mircea Lucescu este cel mai bun la analiza adversarului și știe ce avem de făcut. Cu siguranță și-a făcut foarte bine toate temele, iar totul depinde doar de jucători”, a conchis Răzvan Raț.