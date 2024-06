Răzvan Raț a povestit momentul în care voia să-l lovească pe Mircea Lucescu: „Am vrut să îi dau cu microfonul în cap“

Șahtior Donetsk a fost echipa unde de timp. Cei doi au avut o relație care poate fi ușor trecută și la capitolul de apreciere, dar și de ură sinceră.

Momentul tensionat, dezvăluit de Raț

O simplă partidă de UEFA Champions League dintre ucraineni și FC Barcelona a atras un moment tensionat. Șahtior Donetsk a pierdut umilitor, scor 5-1, cu FC Barcelona, chiar pe Camp Nou.

ADVERTISEMENT

Partida din 2011 a atras criticile lui Lucescu pentru conaționalul lui, Răzvan Raț, fundașul stânga al ucrainenilor. În timp ce Raț oferea un interviu, Lucescu a spus că fundașul român este vinovat pentru două goluri.

“Păi îți spun eu ce am simțit atunci. Am avut două impulsuri: unu, să iau microfonul și să-i dau cu el în cap. Nu glumesc! Crede-mă, mă știi… Adică am o alură d-asta de… Mă știi de mic, sunt destul de impulsiv.

ADVERTISEMENT

Deci primul impuls și, crede-mă, asta mi s-a întâmplat, adică nu mint cu nimic. Am vrut să iau microfonul și… ori să i-l bag pe gât, nu știu, ceva, să dau în el. Adică pur și simplu să reacționez fizic.

Ăsta a fost primul impuls. În același timp, în fracțiunile alea de secundă, mi-am dat seama că este ”end of my career” (n.r. finalul carierei), era clar ”le reveder!” Rămânea în istoria fotbalului. Mi-a trecut prin cap că se va alege praful definitiv în tot ceea ce înseamnă cariera mea“, a spus Răzvan Raț la podcastul .



ADVERTISEMENT

Șahtior Donetsk, vârful carierei lui Raț

Răzvan Raț a fost jucătorul lui Șahtior Donetsk pentru un deceniu, între anul 2003 și anul 2013, sub comanda lui . Deși au avut sincope și momente tumultoase, cei doi au făcut o pereche bună în Ucraina.

Împreună, cei doi au câștigat nu mai puțin de 17 trofee, printre care o Cupă UEFA și șapte campionate ale Ucrainei. În tricoul ucrainenilor, Raț a strâns fix 300 de meciuri, unde a avut 58 de contribuții personale.

ADVERTISEMENT

După plecarea de la Șahtior, Răzvan Raț a ajuns în Premier League, bifând o bornă impresionantă în cariera sa. Însă, fundașul stânga nu a reușit să se impună în Anglia, având doar 20 de meciuri în tricoul „ciocanarilor“.